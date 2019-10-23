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Büyükelçi Fırat Kırgız basınına Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 12:16 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat: - "Amacımız güneyimizdeki terör koridorunu barış koridoru haline getirmek ve Türkiye’ye göç eden bölge halkının topraklarına gönüllü şekilde dönmesini sağlamaktır"

BİŞKEK (AA) - Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kırgız basınına, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile amacının ülkenin güneyindeki terör koridorunu barış koridoru haline getirmek ve Türkiye’ye göç eden bölge halkının topraklarına gönüllü şekilde dönmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Fırat, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın amacı ve bölgede gelinen son noktaya ilişkin Kırgızistan basınına yönelik büyükelçiliğin rezidansında toplantı düzenledi.

Suriye ile Türkiye sınırında yaşananları görsellerle ve videolarla anlatan Fırat, Türkiye'nin terör örgütleri YPG/PKK ile DEAŞ'a karşı bugüne kadar verdiği mücadeleyi anlattı.

YPG'nin bir gecede adını değiştirerek "Suriye Demokratik Güçleri (SDG)" adı altında kendini gizlediğini kaydeden Fırat, PYD/YPG'nin, PKK ile aynı örgüt olduğunu ve Suriye'de bir terör örgütünü kullanarak başka bir terör örgütüyle mücadele edilemeyeceğini anlattı.

Büyükelçi Fırat, Türkiye'nin, gerek Irak'ın kuzeyinde gerekse Suriye'nin kuzeyinde bir terör örgütü devletinin kurulmasını kabul etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), 9 Eylül'de, bölgedeki terör koridorunu temizlemek ve bölge halkını terörden kurtarmak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesine dayanarak Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını anımsatan Fırat, "Amacımız güneyimizdeki terör koridorunu barış koridoru haline getirmek ve Türkiye’ye göç eden bölge halkının topraklarına gönüllü bir şekilde dönmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafaza edileceğini vurgulayan Fırat, Türkiye'nin Suriye vatandaşlarının barış içinde yaşamalarına destek olmayı sürdüreceğini kaydetti.

Fırat, özellikle Batı medyasının Türkiye'nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı aleyhine dezenformasyon girişiminde bulunduğuna işaret ederek, Anadolu Ajansının (AA) günlük yayımladığı “yalan/gerçek” mukayeselerini paylaştı ve Bakü'de düzenlenen Türk Konseyi 7. Zirvesi'nde Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin verilen destekten ötürü Kırgızistan'a teşekkür etti.

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