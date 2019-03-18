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Büyükelçi Kılıç, 18 Mart Çanakkale şehitler günü vesilesiyle bir mesajı yayımladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 02:03 | Son Güncelleme

T.C.

T.C. Waşhington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 18 Mart Çanakkale Şehitler günü Vesilesiyle Türk-Amerikan Toplumuna yönelik bir mesaj yayımladı.
Büyükelçisi Serdar Kılıç Çanakkale Şehitler Günü Vesilesiyle yayımladığı mesajında,”Türk Amerikan toplumunun değerli mensupları,
Çanakkale Deniz Savaşlarının 104. Yıl dönümünü andığımız bugün, ülkemizin bekası, istiklali ve istikbali uğruna canını feda eden kahraman şehitlerimizi bir kez daha minnetle yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.
Milletimizin kahramanlık ve fedakârlığının doruk noktasına ulaştığı Çanakkale Zaferinde önce denizde, ardından da göğüs göğse çarpışarak karada tarihin en önemli zaferlerinden birine imza atan ve bağımsız bir Türkiye’nin evlatları olmamızın yolunu açan şanlı ordumuz, Türk milletinin prangaya vurulmasının ve boyunduruk altına alınmasının mümkün olmadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.
Elindeki sınırlı kaynaklarla dönemin en büyük ordularına karşı vatan ve millet aşkıyla verdiği varoluş mücadelesinde bir destana imza atan şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine layıkıyla sahip çıkacağımıza bu vesileyle bir kez daha söz veriyoruz.
Şehitlerimizin anıldığı bugün, hain terör saldırılarına çok sayıda mensubunu şehit veren Dışişleri Bakanlığı camiası için de ayrı bir önem taşımaktadır. Evlerinden ve ailelerinden çok uzakta, yalnızca vatanlarını temsil ettikleri için menfur saldırılara hedef olan meslek büyüklerimizi, meslektaşlarımızı ve aile fertlerini bir kez daha saygıyla anıyoruz.
Saplantılı bir anlayışın ürünü eli kanlı teröristlerin şehit ettiği meslektaşlarımızın aziz hatıralarını yaşatmaya devam ederken, ülkemize yönelik hain emellerine yıldırı ve şiddet yoluyla ulaşmaya çalışan güruhlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, ülkemizin ve yüce milletimizin çıkarlarının ve menfaatlerinin korunmasına daha güçlü şekilde gayret sarf edeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle, başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Conkbayırı’nda, Kut’ül Amare’de, Dumlupınar’da, Kore’de, Kıbrıs’ta, 15 Temmuz’da caddelerde, sokaklarda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde ve Türk milletinin istiklali ve istikbali için mücadele edilmesi gereken her yerde gözünü kırpmadan canını veren kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, hepsini rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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