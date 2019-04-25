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Büyükelçi Kılıç’tan Trump’ın ’1915’ açıklamasına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2019 09:32 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1915 yılındaki olaylarla ilgili ifadelerine Twitter hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

Büyükelçi Kılıç’tan Trump’ın ’1915’ açıklamasına tepki

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.
Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump’ın 1915 yılındaki olaylarla ilgili ifadelerine Twitter hesabından yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Kılıç yaptığı açıklamada, "Başkan Trump’ın 1915 olayları hakkındaki asılsız iddialar konusunda yaptığı açıklama, Ermeni Taşnak çetelerinin görülmemiş mezalimine uğrayan yüz binlerce Müslümanın acılarını yine görmezden gelmekte olup, ön yargıyla kaleme alınmıştır ve bütünüyle kabul edilemez niteliktedir" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıldönümü olarak kabul edilen 24 Nisan’a ilişkin Ermenice ’Büyük Felaket’ anlamına gelen ’Meds Yeghern’ ifadesini kullamıştı.

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