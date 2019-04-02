HABER

Büyükelçi Oktay'dan Macar Parlamentosuna ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 18:08 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubuna brifing verdi

BUDAPEŞTE (AA) - Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve büyükelçilik yetkilileri, Macaristan Ulusal Meclisi bünyesindeki Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubunu ziyaret etti.

Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu'nun daveti üzerine Macaristan Ulusal Meclisinde gerçekleşen görüşmeye, Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) milletvekili ve Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki, Jobbik milletvekili Marton Gyöngyösi, Fidesz milletvekili Laszlo Taso ve Monika Duna, LMP milletvekili Laszlo Lorant Keresztes ile bağımsız milletvekili İstvan Apati katıldı.

Görüşmede Büyükelçi Oktay, Dostluk Grubu üyelerine iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, parlamentolar arası temaslar dahil planlanan üst düzey ziyaretler ile Türk dış politikasındaki güncel gelişmeler konusunda brifing verdi.

Uçağa bunlarla binmeye çalışınca... Polis bile şaşkına döndü!Uçağa bunlarla binmeye çalışınca... Polis bile şaşkına döndü!
Alaçatı Ot Festivali 4 Nisan'da başlıyorAlaçatı Ot Festivali 4 Nisan'da başlıyor
Kaftancıoğlu: 39 ilçenin 22'sinde maddi hata tespit ettikKaftancıoğlu: 39 ilçenin 22'sinde maddi hata tespit ettik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Macaristan

En Çok Okunan Haberler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Kocaeli'de öğrencinin bıçakladığı müdür başyardımcısı hayatını kaybetti

Lisede dehşet! Okullar tatil edildi

Antalya'da Akdeniz foku için 24 saat nöbet tuttular

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

Balıkçılar 'erken paydos' dedi

Balıkçılar 'erken paydos' dedi

Ardahan ve Kars'ta nisan karı

Ardahan ve Kars'ta nisan karı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.