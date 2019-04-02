Büyükelçi Oktay'dan Macar Parlamentosuna ziyaret

BUDAPEŞTE (AA) - Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve büyükelçilik yetkilileri, Macaristan Ulusal Meclisi bünyesindeki Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubunu ziyaret etti.

Macaristan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu'nun daveti üzerine Macaristan Ulusal Meclisinde gerçekleşen görüşmeye, Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) milletvekili ve Dostluk Grubu Başkanı Attila Tilki, Jobbik milletvekili Marton Gyöngyösi, Fidesz milletvekili Laszlo Taso ve Monika Duna, LMP milletvekili Laszlo Lorant Keresztes ile bağımsız milletvekili İstvan Apati katıldı.

Görüşmede Büyükelçi Oktay, Dostluk Grubu üyelerine iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, parlamentolar arası temaslar dahil planlanan üst düzey ziyaretler ile Türk dış politikasındaki güncel gelişmeler konusunda brifing verdi.

