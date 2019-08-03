HABER

Büyükelçi Orhangazi’yi gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 13:48 | Son Güncelleme

Çeşitli temaslar için Bursa’ya gelen Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Ersin Ecrin, Orhangazi’yi gezdi.Seul Büyükelçisi Ersin Ecrin Bursa temaslarının son gününde Orhangazi’yi gezdi.

Büyükelçi Orhangazi’yi gezdi

Çeşitli temaslar için Bursa’ya gelen Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Ersin Ecrin, Orhangazi’yi gezdi.
Seul Büyükelçisi Ersin Ecrin Bursa temaslarının son gününde Orhangazi’yi gezdi. Daha önce Keramet Ilıca tesislerini gezip İznik’e geçen Büyükelçi Ersin Ecrin, TURSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu, Gedelek ve Örnekköy mahallelerini gezdi. Buralarda mahallerin tarihi değerlerini inceleyen Ecrin, Uzakdoğu, Güney Kore gibi ülkelerden Türkiye’ye gelen turistler için Bursa ve ilçelerinde alternatif turizm alanları ve yatırımları yapılması gerektiğinin altını çizdi.
Saraçoğlu ise, Orhangazi ve İznik’in hem tarih hem de doğa turizmine uygun alanlara sahip olduğunu, bunun için alternatif turizm yatırımları ile Orhangazi ve İznik turizm gelirlerinden ciddi pay alabileceğini söyledi.

Büyükelçi Orhangazi’yi gezdi

Büyükelçi Orhangazi’yi gezdi

Büyükelçi Orhangazi’yi gezdi

PARTNER İş insanı olarak çalışırken herşeyi bırakıp çobanlığa başladı İş insanı olarak çalışırken herşeyi bırakıp çobanlığa başladı
İzmir'de temizlik seferberliği başlatıldıİzmir'de temizlik seferberliği başlatıldı
Yabani hayvanlar fotokapana yakalandıYabani hayvanlar fotokapana yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı'da korku dolu anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

Ağrı'da korku dolu anlar! Çocuklar böyle kurtarıldı

Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu! Akdeniz'de korkutan deprem

Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Çanakkale'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

BirGün Gazetesi yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

BirGün yazarı Cüneyt Cebenoyan kazada hayatını kaybetti

Eskişehir'deki cinayet sanığının anlattıkları şoke etti: Cesedi parçaladıktan sonra...

Cinayet sanığının kan donduran itirafı!

Didim'de korkunç olay! İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.