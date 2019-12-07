HABER

Büyükelçiler, Diyarbakır'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 13:57 | Son Güncelleme

Valilik ile Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği'nin organizasyonunda kente gelen 9 ülkenin büyükelçilerinden oluşan heyet, tarihi Sur ilçesinde cami, kilise ve surları gezdi - Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda: - "Bu tarihsel bölgeleri, tarihi kilise ve camileri gezmekten memnun kaldım. Buradaki misafirperverliği sevdim"

DİYARBAKIR (AA) - Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği ile Valiliğin ortaklaşa organizasyonuyla kente gelen, 9 ülkenin Ankara büyükelçiliklerinden görevliler ve ailelerinin yer aldığı heyet, Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde cami, kilise ve surları gezdi.

Heyette yer alan Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Irak Büyükelçisi Hasan al-Janabi, İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev ile Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Robert Przemyslaw Trzeciak, Dışişleri Bakanlığı İl Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı ile tarihi Sur ilçesindeki Ulu Cami ve Dört Ayaklı Minare'yi gezdi. Heyet, ayrıca PKK'lı teröristlerin tahrip ettiği ve restorasyonu süren Keldani Katolik ve Surp Giragos Kiliselerini ziyaret etti.

Heyet Kervansaray'ı da gezdikten sonra UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Hevsel Bahçeleri'ni Keçi Burcu'na çıkarak izledi.

Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda bölgede daha önce Gaziantep ve Şanlıurfa'ya gittiğini, Diyarbakır'a ise ilk defa geldiğini belirterek, geziden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yöresel yemekleri çok beğendiğini vurgulayan Sopanda, "Bu tarihsel bölgeleri, tarihi kilise ve camileri gezmekten memnun kaldım. Buradaki misafirperverliği sevdim. Yeniden Diyarbakır'a gelmeyi düşünüyorum." dedi.

- "Çok güzel yerleri gezdik"

Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha da Diyarbakır'ı çok sevdiklerini anlatarak, herkesin bölgeyi gezip görmesi gerektiğini aktardı.

Tarihi mekanların çok etkileyici ve yemeklerin çok güzel olduğunu anlatan Sybiha, şöyle konuştu:

"Ulu Cami'yi ziyaret ettik. Çok güzel yerleri gezdik. Sabah özellikle mükemmel bir kahvaltı yaptık. Ümit ediyorum ki Ukrayna turistleri bundan sonra buraya geleceklerdir. Ailemle birlikte geldim ve kesinlikle hepimiz çok beğendik. Burayı turistlerin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Tarihi seven herkesin gelmesi gerekiyor."

PARTNERDefne Samyeli soruyu duyunca gazetecileri azarladı!Defne Samyeli soruyu duyunca gazetecileri azarladı!
Büyük Usta Karpov, Mersin'de minik satranççılarla buluştuBüyük Usta Karpov, Mersin'de minik satranççılarla buluştu
İl belediyelerinin sosyal medyadan ilginç 'hatır sorma' paylaşımlarıİl belediyelerinin sosyal medyadan ilginç 'hatır sorma' paylaşımları
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Dikkat! Kuvvetli donacağız

Dikkat! Kuvvetli donacağız

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maden kuyusuna düşen işçi hayatını kaybetti

Gece yarısı korkunç haber!

Denizli'de vahşet! Ev arkadaşı olduğu 2 kişiyi öldürdü

Vahşet! 2 ev arkadaşını vahşice öldürdü

Son dakika! İdlib'deki saldırılar nedeniyle 25 bin sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere kaçtı

25 bin sivil Türkiye sınırına kaçtı!

Ceren'in katiliyle ilgili yeni detay! 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer'in iş yerine 150 metredeki otelde kalmış

Caniyle ilgili yeni detay! Oraya 150 metredeki otelde kalmış

Sosyal medyayı karıştıran iddia! Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşı da firar etti

Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşı da firar etti iddiası!

Son dakika! FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı'ndaki "Avrupa" yapılanmasına operasyon

Dışişleri Bakanlığı'ndaki "Avrupa" yapılanmasına operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.