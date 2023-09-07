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Büyükhanlı Holding’in varisi Cem Büyükhanlı evinde ölü bulundu

07.09.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, Bebek'teki evinde ölü bulundu. Büyükhanlı'nın daha önceden ciğerlerinde pıhtılaşmasından dolayı yoğun bakımda entübe kaldığı ve 1 hafta önce taburcu edildiği öğrenildi.

Büyükhanlı Holding’in varisi Cem Büyükhanlı evinde ölü bulundu

Cem Büyükhanlı (48)'dan haber alamayan babasının telefonla aradığı komşusu kapıyı çalmasına rağmen açan olmadı.
Bunun üzerine Beşiktaş Bebek'teki eve gelen polisin çağırdığı çilingir kapıyı açtı. Kapının arkasında hareketsiz yatan Büyükhanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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BİR HAFTA ÖNCE TABURCU OLMUŞ

Cem Büyükhanlı'nın daha önceden ciğerlerinde pıhtılaşmasından dolayı yoğun bakımda entübe kaldığı ve 1 hafta önce taburcu edildiği öğrenildi. Büyükhanlı'nın tek yaşadığı belirtilirken herhangi bir darp izine rastlanmadığı kaydedildi.

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ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ünlü oyuncu Bennu Gerede ile yaptığı evlilikle tanınan Büyükhanlı'nın ölüm nedeni araştırılıyor.

DHA

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