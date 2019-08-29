İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanları Çalıştayı"nda tarımda iş birliği konusunda uzman görüşleri aldıklarını belirterek, "Burada temel amaç hem gıdanın kentler arası erişimini kolaylaştırmak hem de güvenli tarım ürünlerine vatandaşlarımızı ulaştırmak. Bununla ilgili, Ekim ayında ciddi bir raporu görüşmeyi ve bu hazırlıkla beraber yapılması gereken görevleri tayin ettik." dedi. CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının katılımıyla Sultanahmet Tunuslu Hayrettin Paşa Konağı'nda düzenlenen çalıştayın ardından gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, verimli paylaşımlarda bulunduklarını söyledi. İmamoğlu, bazı uzmanların da görüşlerini alarak gün boyunca konuştuklarını vurgulayarak, "Bu konuda, 2 ayda bir periyodik çalıştay yapma konusunda anlaştık. Bundan sonraki toplantıyı da ekim aynın son haftasında İzmir'de yapmaya karar verdik." diye konuştu. Tarımda iş birliği konusunda uzmanlardan değerlendirmeler aldıklarını aktaran İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada temel amaç hem gıdanın kentler arası erişimini kolaylaştırmak hem de güvenli tarım ürünlerine vatandaşlarımızı ulaştırmak. Bununla ilgili ekim ayında ciddi bir raporu görüşmeyi ve bu hazırlıkla beraber yapılması gereken görevleri tayin ettik. Yine özellikle istihdam konusu, sürecin önemli konularından birisi. Bu konuda Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılı günlerde elbette en fazla işsizlik insanlarımızı yoruyor. İş bulma hususunda yerel yönetimlerin alacağı tedbirler, bu konuda yenilikçi politikalar oluşturma konusunda bir sunumumuz vardı, bunu paylaştık. Bunu geliştirmeye dönük her belediyenin kariyer merkezi, özellikle vatandaşlarımızı dönemsel ya da sürece uygun bir kısım mesleklere yönlendirmek konusunda, eğitim ve istihdam sürecine duyarlı olması konusunda bir karar birliğimiz var." İmamoğlu, günün en önemli konularından ve sunumlarından birisinin mülteci konusu olduğunu dile getirerek, "Bu konuda uzmanlarımızın görüşlerini aldık. Türkiye'de gerçekten ciddi boyutlara varan bir mülteci nüfusuna sahibiz. Bu konuda somut adımların sadece İstanbul'daki kayıtsız bir mülteciyi bir başka şehre göndermek değil, mevcutta mültecilerin yaşamsal sorunlarıyla ilgilenmek olduğu konusunda mutabık kaldık. Geleceğe dair de somut ulusal ve uluslararası politikalar geliştirme hususunda yerel yönetimlerin önemi üzerinde durduk ve bu konuya da ciddi çalışmalar oluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.