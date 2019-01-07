Büyükşehirlere bombalı saldırı yapacaklardı! Mardin'de ele geçirildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Suriye sınırı yakınındaki Şenyurt ve Salkım Mahallelerinde düzenlenen operasyonda 191 kilo 10 gram PETN patlayıcı, drone, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda, 1 şahıs gözaltına alındı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik valilik koordinasyonunda, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, bu çerçevede, 4 Ocak’ta Kızıltepe ilçesi Şenyurt ve Salkım Mahallesi civarında bulunan tarla içerisinde, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensupları veya milis/işbirlikçileri tarafından patlayıcı madde, silah ve mühimmat bırakılmış olabileceği yönünde bilgilerin elde edildiğine dikkat çekildi. Bunun üzerine belirtilen tarlada aynı gün Saat 17.30’da Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama ve tarama faaliyetinin gerçekleştirildiğinin bildirildiği açıklamada, “Bunun sonucunda toprağa gömülü vaziyette 1 adet mavi renkli Jelikan bidon, bu bidon içerisinde jelatin ve bantlarla sarılı vaziyette çok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler olduğu görülmüştür” denildi.