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Büyükşehirlere bombalı saldırı yapacaklardı! Mardin'de ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 13:39 | Son Güncelleme

Mardin'in Suriye sınırına yakın Şenyurt Mahallesinde metropol illerde terör saldırılarında kullanılmak üzere hazırlanan 191 kilogram patlayıcı ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükşehirlere bombalı saldırı yapacaklardı! Mardin'de ele geçirildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Suriye sınırı yakınındaki Şenyurt ve Salkım Mahallelerinde düzenlenen operasyonda 191 kilo 10 gram PETN patlayıcı, drone, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda, 1 şahıs gözaltına alındı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik valilik koordinasyonunda, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, bu çerçevede, 4 Ocak’ta Kızıltepe ilçesi Şenyurt ve Salkım Mahallesi civarında bulunan tarla içerisinde, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensupları veya milis/işbirlikçileri tarafından patlayıcı madde, silah ve mühimmat bırakılmış olabileceği yönünde bilgilerin elde edildiğine dikkat çekildi. Bunun üzerine belirtilen tarlada aynı gün Saat 17.30’da Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama ve tarama faaliyetinin gerçekleştirildiğinin bildirildiği açıklamada, “Bunun sonucunda toprağa gömülü vaziyette 1 adet mavi renkli Jelikan bidon, bu bidon içerisinde jelatin ve bantlarla sarılı vaziyette çok sayıda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler olduğu görülmüştür” denildi.

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Bomba imha uzmanlarınca inceleme yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, “103 kilo 8 gram PETN patlayıcı madde, 50 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 23 adet pil, 3 adet zaman ayarlı elektronik devre, 3 adet ikili toll serisi alıcı verici devre, 12 adet yeşil renkli elektrikli kapsül, 5 adet kullanma kılavuzu, dış kısımları bantlı 6 adet pil kutusu ele geçirilmiştir. Bahse konu olay ile bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın ikametinde yapılan aramada ise, 2 adet yivsiz av tüfeği ve 4 adet şarjör, 2 adet silah ve bu silahlara ait 6 adet şarjör, 875 adet 9 milimetre çapında fişek, 53 adet 420 kalibre kartuş fişek, 25 adet 12 kalibre kartuş fişek, 1 adet örgütsel içerikli kitap, 1 adet drone, 5 adet mont ve pantolonlardan oluşan askeri kamuflaj, 1 adet askeri şapka, 3 adet cep telefonu ve dijital materyal ele geçirilmiştir. Devam eden çalışmalarda, aynı bölgede bomba imha ve olay yeri inceleme ekiplerince 5 Ocak’ta yapılan arama/tarama faaliyetlerinde 5 adet sırt çantası içerisinde 88 kilo 2 gram PETN patlayıcı madde, 100 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 67 adet elektrikli kapsül, 11 adet zaman ayarlı anahtar sistemi, 12 adet uzaktan komuta anahtarı, 1 adet uzak mesafeli telsiz rölesi, 71 adet pil, 1 adet avometre, 1 adet adaptörlü kapı açma kapama anahtarı ele geçirilerek el konulmuştur” ifadelerine yer verildi.


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Anahtar Kelimeler:
mardin bombalı saldırı

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