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Buz tutan yolda otomobiliyle şarampole yuvarlanan kadın öğretmen ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 12:51 | Son Güncelleme

Samsun’da okula giden kadın öğretmenin idaresindeki otomobil, yolun buzlanması nedeniyle kayarak şarampole yuvarlandı.

Samsun’da okula giden kadın öğretmenin idaresindeki otomobil, yolun buzlanması nedeniyle kayarak şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesinin Tepecik Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Ortaokulunda görevli öğretmen Sevilcan Şaffak’ın (38), idaresindeki 55 DJ 335 plakalı otomobil, rampa aşağı indiği sırada yolun buzlanmasından dolayı kayarak şarampole yuvarlandı ve takla atıp ters döndü. Kazada yaralanan öğretmen Sevilcan Şaffak, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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