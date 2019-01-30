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Buz üstünde minik adımlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 06:30 | Son Güncelleme

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Senkronize Buz Pateni Takımı, alt yapısında yetiştirmek üzere; 5-10 yaş arasındaki çocuklara kapılarını açtı.

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Senkronize Buz Pateni Takımı, alt yapısında yetiştirmek üzere; 5-10 yaş arasındaki çocuklara kapılarını açtı. 10 yılda tam donanımlı spor tesislerinde hentboldan futbola, bilardodan masa tenisine, yüzmeye kadar birçok branşta binlerce sporcu yetiştiren Yenimahalle Belediyesi şimdi de Yenimahalleli minikleri buz üstünde eğitecek.
Geçtiğimiz hafta altyapı çalışmalarına start veren kulüp yönetimi, 35 minik sporcusunu haftada bir gün antrenörler eşliğinde ücretsiz kaydırıyor.

Mutlu çocuklar, aydınlık yarınlar
Antrenmanların ilk haftasında kimi minikler buz üstünde ilk adımlarını atarken, kimileri kayma tekniklerini öğrenmeye başladı. Düşe kalka tamamlanan ilk derslerde çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Pür dikkat antrenmanları izleyerek çocuklarının heyecanına ortak olan veliler de çocuklarına tanınan imkanlar için Yenimahalle Belediyesi’ne teşekkür etti.

“Gözlerindeki ışık benim en büyük yatırımım”
"Altyapı bünyesine dahil olan miniklerimizin gözlerindeki ışık benim için yatırımların en büyüğü" diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlçemizde 2 tane futbol stadımız, 4 adet olimpik yüzme havuzu ve spor tesisimiz, 200’e yakın parkımızda koşu yolları ve spor alanlarımız var. Ayrıca Ankara’nın ikinci büyük kapalı spor salonunu Yunus Emre Mahallesi’ne hep birlikte açacağız. İnşallah önümüzdeki dönem ilçemize 5’inci yüzme havuzunu kazandıracağız. Yenimahalle’de birbirinden farklı branşlarda binlerce sporcu yetiştiriyoruz. Amacımız sporun birleştirici gücünü de kullanarak sorgulayan, düşünen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlık yolundan giden nesiller yetiştirmek. Biz Yenimahalle’de bunun için uğraşıyoruz” şeklinde konuştu.

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