Buzdolabı patlayan ev harabeye döndü

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, mutfaktaki buzdolabının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Boyacılık yapan Demir Yılmaz'ın, Kozağaç Mahallesi 273/1 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katındaki evinde dün saat 22.00 sıralarında buzdolabı patladı. Büyük bir gürültüyle yaşanan patlamanın ardından evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinden Yusuf Yolcu, yangın tüpü ile alevlere müdahale ederken, komşuları Demir Yılmaz'ı hafif yaralı olarak evden çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yılmaz, ambulansla Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne götürdü. İlk müdahalesinin ardından da Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ise ev kullanılamaz hale geldi.

Olay esnasında, Demir Yılmaz'ın eşi Gülzade Yılmaz'ın, Manisa'da üniversite okuyan kızlarının yanında olduğu öğrenildi. Patlamanın meydana geldiği evin üst katında oturan İbrahim Özel, "Balkonda oturuyordum. Patlamanın etkisiyle balkon yıkılacak sandım, sarsıldık. Hemen aşağıya indim. İtfaiyeciler patlamanın buzdolabından olduğunu söyledi. Hepimiz hayret ettik" dedi.

Mahalle sakinlerinden Selim Yalçın da, "Büyük bir panik oldu. Komşular Demir Yılmaz'ı dışarı çıkarmış. Patlamayı biz de duyduk ama uzaktaydık. Çok şükür ölen olmadı" diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.