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Buzdolabı yangına sebep oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 17:50 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir evde buzdolabından çıktığı belirtilen yangın maddi zarara yol açtı.Çakır mahallesi Keçiören sokakta Rıza Aslıtürk’e ait evde kimse yokken buzdolabından kaynaklanan bir yangın çıktı.

Buzdolabı yangına sebep oldu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir evde buzdolabından çıktığı belirtilen yangın maddi zarara yol açtı.
Çakır mahallesi Keçiören sokakta Rıza Aslıtürk’e ait evde kimse yokken buzdolabından kaynaklanan bir yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları gören yan komşu Bayram Kılınç’ın haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Buzdolabının motorunun arızalanması nedeni ile çıktığı sanılan yangında evde maddi hasar meydana geldi.
Bayram Kılınç, “Yangın bizim evin yanındaki komsumuzun evinde meydana geldi. Önce biz banyo camından çıkan dumanları gördük. Dumanları görünce yangın olabileceğini düşünerek ev sahibine aradık. Ev sahibine telefon ile ulaşamadık. Ev sahibinin yakınını aradım. Aradıktan sonra onlar geldiler. Evde yangın olduğu tahmin edildi. İtfaiye haber verildi. İtfaiye yangını söndürdü. Her hangi bir can kaybımız yok" dedi.

Buzdolabı yangına sebep oldu

Buzdolabı yangına sebep oldu

Buzdolabı yangına sebep oldu

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