Meğer ne çok yer varmış! Buzdolabını en etkili şekilde kullanmanızı sağlayacak yerleştirme tüyoları

Buzdolabının özellikle mutfakla arası iyi olanların çok sık kullandığı bir eşya olduğunu söyleyebiliriz. Ama düzenli tutunca ve verimli bir şekilde kullanılınca size olan faydası katbekat artıyor! Gelin, bu popüler ev eşyasını nasıl daha verimli kullanabiliriz birlikte öğrenelim.
Saklama kapları düzenli bir buzdolabı için olmazsa olmaz. Peki saklama kaplarınızı neye göre seçmelisiniz?
Yuvarlak saklama kaplarını yan yana koyduğunuzda şekilleri yüzünden aralarında ölü alanlar oluşur. Bu da yer kaybına sebep olur.
Bu hileyi kullanmak için bazı düzenlemeler yapmanız gerekiyor.
Buzdolabınızın iç yan duvarları veya raf altlarına ince metal tabakalar ekleyerek bu kısımları mıknatıslar için tutunabilir yüzeyler haline getirebilirsiniz.
Gruplanmış saklama düzeni dolabınızda düşündüğünüzden daha fazla yere sahip olduğunuzu size gösterecek.
Benzer ürünleri gruplama yaparak belirlediğiniz şeffaf düzenleyicilerin içerisinde saklayın.
Bazı buzdolaplarında raflar kesikli tellerden oluşur. Bu durumu hemen lehinize çevirin.
Gruplamadığınız paketli ürünleri saklama klipslerinin yardımıyla adeta bir çamaşır asar gibi bu tellere tutturun.
Baş aşağı durması gereken sıkmalı sos şişelerinizi bir arada tutacak ve yatırım gerektirmeyen bir yardımcınız var: yumurta kartonu. Sos şişelerinizin her birini bir yumurta yuvasına yerleştirerek bir arada olmalarını sağlayacaksınız. Hem de daima kullanıma hazır olacakları için her damla sostan faydalanmış olacaksınız. Harika bir çözüm değil mi?
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