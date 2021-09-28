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Meğer ne çok yer varmış! Buzdolabını en etkili şekilde kullanmanızı sağlayacak yerleştirme tüyoları

28.09.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her evin vazgeçilmezleri listesinde ilk sıralarda olan bir yardımcımız var: buzdolabı. Kullanım sıklığı ve içerisinde saklanan ürün sayısı arttıkça buzdolaplarını toplu ve düzenli tutmak da gittikçe zorlaşıyor. Hem alandan kazanmak hem de derli toplu bir buzdolabı hayal değil dersek, ne dersiniz? İşte detaylar...

Meğer ne çok yer varmış! Buzdolabını en etkili şekilde kullanmanızı sağlayacak yerleştirme tüyoları

Buzdolabının özellikle mutfakla arası iyi olanların çok sık kullandığı bir eşya olduğunu söyleyebiliriz. Ama düzenli tutunca ve verimli bir şekilde kullanılınca size olan faydası katbekat artıyor! Gelin, bu popüler ev eşyasını nasıl daha verimli kullanabiliriz birlikte öğrenelim.

KÖŞELİ SAKLAMA KAPLARI KULLANIN

Saklama kapları düzenli bir buzdolabı için olmazsa olmaz. Peki saklama kaplarınızı neye göre seçmelisiniz?

  • Yuvarlak saklama kaplarını yan yana koyduğunuzda şekilleri yüzünden aralarında ölü alanlar oluşur. Bu da yer kaybına sebep olur.

  • Köşeli saklama kapları hem yan yana hem de üst üste tam temas halinde yerleştirilebilecekleri için aynı alanda daha fazla ürün saklamanıza yardımcı olur.

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Bu hileyi kullanmak için bazı düzenlemeler yapmanız gerekiyor.

  • Buzdolabınızın iç yan duvarları veya raf altlarına ince metal tabakalar ekleyerek bu kısımları mıknatıslar için tutunabilir yüzeyler haline getirebilirsiniz.

  • Bu sayede kullandığınız fazla ağır olmayan ve küçük saklama kaplarının altına mıknatıs yerleştirerek onları yan duvarlara sabitleyebilirsiniz.

GRUPLAMA YAPIN

Gruplanmış saklama düzeni dolabınızda düşündüğünüzden daha fazla yere sahip olduğunuzu size gösterecek.

  • Benzer ürünleri gruplama yaparak belirlediğiniz şeffaf düzenleyicilerin içerisinde saklayın.

  • Küçük şişeli ürünler, kutulu ürünler ve tek kalmış ürünler şeklinde yapacağınız gruplamalar hem sizi dolap raflarında hedef avına çıkmaktan kurtarır hem de fazla ambalajları attığınız için yer tasarrufu sağlar.

YARATICILIĞINIZI KONUŞTURUN: TELLİ RAFLARI ÇAMAŞIRLIK GİBİ KULLANIN

Bazı buzdolaplarında raflar kesikli tellerden oluşur. Bu durumu hemen lehinize çevirin.

  • Gruplamadığınız paketli ürünleri saklama klipslerinin yardımıyla adeta bir çamaşır asar gibi bu tellere tutturun.

  • Bu sayede dolabın raflar arasında kalan alanını da kullanmış olursunuz.

SIKMALI SOS ŞİŞELERİNE YENİ YUVA: ESKİ YUMURTA KARTONU

Baş aşağı durması gereken sıkmalı sos şişelerinizi bir arada tutacak ve yatırım gerektirmeyen bir yardımcınız var: yumurta kartonu. Sos şişelerinizin her birini bir yumurta yuvasına yerleştirerek bir arada olmalarını sağlayacaksınız. Hem de daima kullanıma hazır olacakları için her damla sostan faydalanmış olacaksınız. Harika bir çözüm değil mi?

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