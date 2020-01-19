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  4. Buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün kadın balıkçısı: Çınar Kılıç

Buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün kadın balıkçısı: Çınar Kılıç

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 12:22 | Son Güncelleme

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Akçakale köyünde balıkçılık yapan Çınar Kılıç, Çıldır Gölü'nde avladığı balıkları, işlettiği restoranda müşterilerine tercihe göre yağda kızartarak ya da ızgarada pişirerek servis ediyor - Kadın balıkçı Kılıç: - "Severek yaptığım işte, aile bütçeme katkıda bulunuyorum"

GÜNAY NUH - Ardahanlı kadın balıkçı Çınar Kılıç, son günlerde etkili olan soğuklar nedeniyle yüzeyinin tamamı buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde "Eskimo" usulüyle balık avlayarak geçimini sağlıyor.

Ardahan-Kars sınırları içerisinde yer alan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde, soğuk hava nedeniyle buz tabakası yer yer 40 santimetreye ulaştı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Akçakale köyünde balıkçılık yapan Çınar Kılıç, dondurucu soğukta eşi Turhan ve 5 yaşındaki oğlu Yiğitcan ile buzla kaplı gölde balık avına çıkıyor.

- Avladığı balıkları restoranında satıyor

Kazma ve küreklerle kalın buz tabakasını kıran Kılıç, daha sonra "ya nasip" diyerek ağlarını suyun derinliklerine bırakıyor.

Zorlu bekleyişin ardından titizlikle çektiği balık dolu ağlarla yüzü gülen Kılıç, avladığı balıkları işlettiği restoranda gelen müşterilere tercihe göre yağda kızartarak ya da ızgarada pişirerek servis ediyor.

Çınar Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailece yıllardır balıkçılıkla uğraştıklarını anlattı.

Eşine yardımcı olduğunu ifade eden Kılıç, "Severek yaptığım işte, aile bütçeme katkıda bulunuyorum. Gölde tuttuğum balıkları özenle pişirip müşterilerime sunuyorum. Bu durum beni son derece mutlu ediyor." dedi.

Müşterilerden Merve Aydoğdu da kadınların her alanda olmasına sevindiğini söyledi.

Çıldır balığının meşhur olduğunu belirten Aydoğdu, "Bugün bizzat Çınar hanımın elinden çekilen balıkları yedik. Her alanda kadınların olması ve başarı göstermesi bizi son derece mutlu kılıyor. Biz bugün buraya balık yemek için geldik." diye konuştu.

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balık avı Çıldır Gölü Çınar Kılıç Eskimo usulü

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