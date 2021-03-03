Buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yolda oluşan buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Karasu ilçesi Resuller Mahallesi Yeni Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Resuller Mahallesi’nden Ferizli istikametine seyir halinde olan Elif O. idaresindeki 54 SB 680 plakalı Renault markalı otomobil, yolda oluşan buzlanma sebebiyle kayarak şarampole yuvarlandı. Takla atarak durabilen otomobilin sürücüsü Elif O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sonrasında Elif O., Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Elif O’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

