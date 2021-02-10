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C vitamini ile bağışıklığınızı güçlendirin, daha güçlü hissedin

10.02.2021 15:54 | Son Güncelleme:
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C vitamini ile bağışıklığınızı güçlendirin, daha güçlü hissedin

Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonunu destekleyen C vitamini, vücudun en çok ihtiyaç duyduğu vitaminler arasında yer alıyor. Vücutta üretilemediğinden dışarıdan takviye olarak almak gereken C vitamini, en büyük antioksidan kaynaklarımızdan da biri.

L-askorbik asit veya Askorbik asit olarak bilinen C vitaminin suda çözünen bir vitamin olduğunu hatırlatan Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, "C vitamini hem hücre içi hem hücre dışında suda eriyen bir antioksidan olarak görev yapmaktadır. Vücudun ilk basamak antioksidan korunmasını sağlar. Başka bir deyişle vücudun en önemli antioksidanıdır. C vitamini, kan damarlarının, kemiklerin, kıkırdak dokunun, diş etlerinin, cildin yenilenmesine katkıda bulunur. Kolajen üretimine, yorgunluk ve bitkinliğin azalmasına, demir emiliminin arttırılmasına da katkıda bulunur” diye konuştu.

“C VİTAMİNİ TAKVİYE OLARAK ALINABİLİR”

Vücudun ihtiyacı olan C vitaminin vücut tarafından üretilemediğini belirten Dr. Ebru Koç, "Bu sebeple dışarıdan takviye olarak alınabilir. Birçok hayvan ve bitki C vitaminini kendisi üretir ancak insan vücudu bunu yapamaz, bu sebeple gıda takviyeleri ve besinlerden C vitamininin ihtiyacını karşılamak zorundadır. İhtiyaçtan fazla alınması durumunda ise böbrekler yoluyla birkaç saat içinde atılır. Mevsim geçişlerini daha rahat atlatmanız, kendinizi daha dinç ve güçlü hissetmeniz için C vitaminini eksik etmeyin” uyarısında bulundu.

DHA

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