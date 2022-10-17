C1E sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır? C1E sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

C sınıfı ehliyet kategorisinde yer alan C1E sınıfı ehliyet, özel bir ehliyet türü olarak öne çıkıyor. Belirli şartlar dahilinde sahip olunabilen bu ehliyet türü hakkında merak ettiklerinize yazının devamından göz atabilirsiniz. C1E sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır?

C1E sınıfı ehliyet nedir?

C1E sınıfı ehliyet, birçok ehliyet türünü içerisine alan ve geniş bir kapsama sahip olan özel bir ehliyet türüdür. Asgari yaş sınırı 18 olan bu ehliyet türü, birçok soruyu da beraberinde getirir.

C1E sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

C1E sınıfı ehliyet, arkasına römork ya da yarı römork takılabilen birleşik araçları kullanır. C1 ehliyeti kapsamında bulunan bir kamyonete 750 kilogramdan fazla bir ağırlığa sahip olan römork bağlamak istiyorsanız bu kamyoneti kullanabilmek için C1E sınıfı ehliyete sahip olmanız gerekir.

C1E sınıfı ehliyet şartları nelerdir?

Geçerlilik süresi 5 yıl olan C1E sınıfı ehliyete sahip olmak için gerekli şartlar şunlardır:

C1 sınıfı ehliyete sahip olmak

En az 18 yaşını doldurmuş olmak

Uygun sağlık raporunu almış olmak

Direksiyon sınavından başarıyla geçmek

C1E sınıfı ehliyet nasıl alınır?

C1E sınıfı ehliyeti almak için öncesinde C sınıfı ehliyet almanız gerektiği için teorik sınava yeniden girmenize gerek kalmaz. Bu ehliyet türüne sahip olmak için direksiyon sınavından başarıyla geçmeniz ve gerekli şartları sağlamanız yeterli olur.

C1E sınıfı ehliyet fiyatları nedir?

C1E sınıfı ehliyet fiyatı 2022 yılı için 1.863,70 Türk lirası olarak karşınıza çıkar. Harç ücreti olarak belirlenen bu ücretin yanı sıra değerli kağıt bedeli, sürücü kursu ücreti ve vakıf payı ödemelerini de yapmanız gerekir.

