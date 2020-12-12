CAATSA yaptırımları neler? CAATSA nedir? CAATSA 12 madde nedir?

Gündeme gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımlar nedeniyle çok sayıda vatandaş CAATSA yaptırımı nedir sorusunun yanıtını merak ediyor. ABD yönetimi, CAATSA yaptırımları maddeleri uygulama konusunda hazırlık içerisinde. Peki, CAATSA yaptırımları ne zaman uygulanacak? İşte CAATSA yaptırımları son dakika gelişmeleri

CAATSA NEDİR?

Çok sayıda kişi tarafından CAATSA açılımı da merak ediliyor. Yaptırımlarla alakalı bu kısaltma; Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası anlamına geliyor. İlk yayınlanma tarihi 2 Ağustos 2017 ve başlangıç tarihi 15 Haziran 2017 olan yasa kapsamında, ABD yönetimi tarafından Türkiye’ye Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi sebebiyle bir dizi yaptırım uygulamaya hazırlanılıyor.

CAATSA YAPTIRIMLARI NELER?

ABD Başkanı’nın CAATSA 12 madde yaptırımının arasından en az 5 tanesini seçmesi gerekiyor. Bu yaptırım maddelerinin bir kısmı ise Türkiye ekonomisini etkileyebilecek sertliğe sahip. Bazı maddeler ise yalnızca kişileri ve kurumları hedef alan bazı adımlar ile sınırlı durumda.