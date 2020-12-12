CAATSA yaptırımları neler? CAATSA nedir? CAATSA 12 madde nedir?

Gündeme gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımlar nedeniyle çok sayıda vatandaş CAATSA yaptırımı nedir sorusunun yanıtını merak ediyor. ABD yönetimi, CAATSA yaptırımları maddeleri uygulama konusunda hazırlık içerisinde. Peki, CAATSA yaptırımları ne zaman uygulanacak? İşte CAATSA yaptırımları son dakika gelişmeleri
Çok sayıda kişi tarafından CAATSA açılımı da merak ediliyor. Yaptırımlarla alakalı bu kısaltma; Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası anlamına geliyor. İlk yayınlanma tarihi 2 Ağustos 2017 ve başlangıç tarihi 15 Haziran 2017 olan yasa kapsamında, ABD yönetimi tarafından Türkiye’ye Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi sebebiyle bir dizi yaptırım uygulamaya hazırlanılıyor.
ABD Başkanı’nın CAATSA 12 madde yaptırımının arasından en az 5 tanesini seçmesi gerekiyor. Bu yaptırım maddelerinin bir kısmı ise Türkiye ekonomisini etkileyebilecek sertliğe sahip. Bazı maddeler ise yalnızca kişileri ve kurumları hedef alan bazı adımlar ile sınırlı durumda.
2017 senesinde ABD kongresi tarafından kabul edilen ve ABD Başkanı Donald Trump imzası ile yasalaşan CAATSA kapsamında bulunan 12 yaptırım maddesi ise şöyle:
Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlara ABD İhracat-İthalat Bankaları kredi desteği verilmemesi
ABD’nin mal ve hizmet ihracatını durdurması
ABD mali kurumlarından büyük miktarda kredi tedarik edilememesi. 12 aylık bir süre içinde toplamı 10 milyon doları bulan kredilerin tedarik edilmesinin yasaklanması.
Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası mali kurumlardan kredilerin bloke edilmesi
ABD hükümeti fonlarına sahip olan ya da ABD’nin doğrudan iş yaptığı mali kurumlara yaptırım uygulanması
Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kurumlarla ABD mal ve hizmetlerine ilişkin sözleşme yapılmaması
Döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması
ABD’nin yetki alanına giren banka ödemeleri ve para transferlerinin yaptırım kapsamına alınması
Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumların ABD topraklarında gayrimenkul edinmesiyle ilgili işlemlerin yasaklanması
ABD’deki kişi ve kurumların yaptırım uygulanan kişi ve kurumlarla sermaye veya borç alışverişi ya da yatırım yapmasının yasaklanması
Yaptırım kapsamına alınan kişi ya da kurumlarla bağlantılı kurumsal yetkililere vize yasağı getirilmesi