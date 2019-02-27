Çad Cumhurbaşkanı Itno Anıtkabir'i ziyaret etti

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Itno'ya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.

Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyen Itno, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Itno, deftere şunları yazdı:

"Türk milletinin babası, efsanevi adamın yattığı kabre ikinci ziyaretim. Hayalinizdeki gibi Türkiye bugün halefiniz, kardeşim ve dostum (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın şekillendirdiği çok büyük bir millet. Nur içinde yatın."

