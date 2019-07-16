Çad'da 15 Temmuz şehitleri anısına ağaçlandırma projesi

Türkiye'nin Encemine Büyükelçiliği, Çad'ın başkenti Encemine'nin en işlek yerlerinden İstanbul Caddesi'ne 15 Temmuz şehitleri anısına ağaçlandırma projesi başlattı.

Proje kapsamında Encemine’de, aynı zamanda Valilik ve ABD'nin Encemine Büyükelçiliğinin de yer aldığı İstanbul Caddesi’nde bulunan alana çölleşmeyle mücadelede de etkili olan moringa fidanı dikildi.

Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin Türk ve Çad halklarının dostluğunun yeni bir sembolü olacağını belirtti.

"15 Temmuz şehitlerimizin anısını daha kalıcı şekilde yaşatmak amacıyla bir ağaçlandırma projesi başlattık. Bu projede kullandığımız fidanları kendi bahçemizdeki ağaçların tohumlarından yetiştirdik. Çölleşmeye karşı en etkili ağaç türlerinden moringa ağacı fidanları." diyen Ergen, ileride yapacakları çevre düzenlemesiyle alanı "15 Temmuz Şehitleri Parkı" haline getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

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Ergen, Çad’ın 15 Temmuz sürecinde en başından beri Türkiye’ye destek verdiğini, ülkedeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı okulları Türkiye Maarif Vakfının devraldığını hatırlattı.