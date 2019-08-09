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Çad'da silahlı çatışma: 37 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 14:50 | Son Güncelleme

Ouaddai kentinde çobanlarla çiftçilerin silahlı çatışmasında 37 kişi hayatını kaybetti - Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi: - "Kötü anlara tanık oluyoruz, etnik çatışmalar endişe verici ulusal bir mesela haline geldi"

Afrika ülkesi Çad'da çobanlarla çiftçiler arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 37 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Ouaddai kentinde çobanlar ile çiftçilerin silahlı çatışmaya girdiğini, en az 37 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

"Kötü anlara tanık oluyoruz, etnik çatışmalar endişe verici ulusal bir mesele haline geldi." diyen Debi, etnik çatışmaları sona erdirmek için kapsamlı toplumsal bir diyalog süreci başlatılacağını kaydetti.

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