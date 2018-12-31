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Caddede iki araç birbirlerine çarpa çarpa ilerliyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 12:28 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ Aytekin Kotil Caddesi üzerinde 34 EU 9588 plakalı otomobili ile 34 KT 049 plakalı araç birbirlerine çarpa çarpa ilerlerken araçlardan biri doğalgaz kutusuna çarptı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ Aytekin Kotil Caddesi üzerinde 34 EU 9588 plakalı otomobili ile 34 KT 049 plakalı araç birbirlerine çarpa çarpa ilerlerken araçlardan biri doğalgaz kutusuna çarptı. İddialara göre caddede iki araç arasında yaşanan kovalamaca sırasında birbirlerine çarptıkları belirtilirken, doğalgaz kutusundan etrafa gaz yayıldı. Çevreye doğalgaz yayıldığı için polis caddeyi trafiğe kapattı. Olay yerine itfiaye ve İGDAŞ ekipleri olay yerine sevk edildi.

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