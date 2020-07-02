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Caddede koşup kanala atlıyorlar! Serinlemenin böylesi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2020 11:12 | Son Güncelleme

Adana'da sıcak havaların artmasıyla kanalda serinlemek isteyen çocuklar ölüm tehlikesine aldırış dahi etmiyor. Caddeden koşarak kanala atlayan çocuklar, kazaya davetiye çıkarırken, kanala atlarken şiveli konuşmalarıyla görenleri güldürüyor.

Adana’da hava sıcaklıkları artmaya başladı. Çoğu çocuk ve genç ise her sene olduğu gibi yine serinlemek için kendilerini girilmesi yasak olan sulama kanallarına attı. Her yıl onlarca kişinin boğulduğu kanalda canlarını hiçe sayarak yüzen çocukların suya atlarken yaptıkları akrobatik hareketler ise dikkat çekti.

Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Caddesi üzerinde bulunan DSİ’ye ait sulama kanalına caddeden koşarak atlayıp yüzen çocuklar kazaya davetiye çıkartırken kanala girdikten sonra ise uzun süre tehlikelere aldırmadan yüzmeye devam etti.
Çocukların sulama kanalına atlarken Adana şivesiyle söyledikleri sözler ise güldürdü.

'KANIMIZ SICAK, YANIYORUZ'

Erkan Avuç isimli çocuk, “Kanımız sıcak yanıyoruz o yüzden burada yüzüyoruz. Tehlikeli ama havuzlar kapalı olduğu için buradayız” dedi.

Gökhan Yiğit ise “Bu atlayış Adana’dan Mersin’in Tarsus ilçesindekilere gelsin. Hani diyorsunuz ya Mersin’e gelsin falan bu atlayış da bizden bütün memlekete gelsin” diyerek sulama kanalına atladı.

Mert Azar da, “Hava sıcak o yüzden giriyoruz. Başka çaremiz yok. Boğuluruz da ama belki de boğulmayız. Polisler gelince kaçmıyoruz abi suyun dibine batıyoruz onlar bizi görmüyor” ifadelerini kullandı. (İHA)

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