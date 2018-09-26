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Caddeye bırakılan şüpheli paket boş çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 10:04 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de şüpheli paket bırakılan caddenin tedbir amaçlı kapatılması, trafikte aksamaya neden oldu

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece’de cadde üzerine bırakılan şüpheli pakette, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanılmadı.

Alınan bilgiye göre, Halkalı Caddesi’ndeki orta refüjde folyo ile sarılmış bir cisim gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, tedbir amacıyla caddeyi çift yönlü trafiğe kapatarak, bomba uzmanı ekiplere haber verdi.

Olay yerine gelen uzman ekipler, paketi fünye ile patlattı. Pakette yapılan incelemede, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanılmadı.

Bir süre trafiğin aksadığı cadde, polisin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafiğe açıldı.

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Küçükçekmece şüpheli paket Uzman Ekip

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