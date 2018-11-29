Suriye'den sert tepki: Türkiye halledemezse biz müdahale ederiz

Astana'daki Suriye görüşmelerinde konuşan Caferi, Türkiye'nin Soçi'de varılan anlaşma çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirip militanları İdlib'den çekilmesini sağlamaması durumunda Suriye'nin Rus güçleriyle birlikte militanlarla mücadeleye hazır olduğunu vurguladı.

Caferi, "Eğer Türkiye, militanları Soçi anlaşmalarına uymak zorunda bırakmaya yönelik sorumluluklarını yerine getiremezse, militanlar tüm güvenlik hattında İdlib'in batısında, Lazkiye ve Hama'nın doğusunda 20 kilometre uzağa çekilmezse, biz Rus müttefiklerimizle birlikte terörle mücadeleye dönüş yapacağız" dedi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da dün Suriye üst düzey görüşmelerin 11. turuna başlandı. Tarafların odaklandığı başlıca konularsa anayasa komisyonunun kurulması ve İdlib'deki durum.

