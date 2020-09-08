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Çağatay Ulusoy'un son filmi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2020 09:43 | Son Güncelleme

Çağatay Ulusoy'un kağıt toplarken çekilen fotoğrafı, çok etkileyici. Çağatay Ulusyo'un son filmi Mücadele Çıkmazı'nın çekimleri devam ediyor...

Çağatay Ulusoy'un son filmi

Çağatay Ulusoy'un son filmi için çekimler 4 Ağustos'ta başladı. Mücadele Çıkmazı filminden sızan ilk fotoğraflar yürek sızlatan türden. 2020 en iyi Türk filmleri ya da izlenecek Türk filmleri arayışında olanlar için Mücadele Çıkmazı filmi şimdiden öneriliyor...

Merak edenler için Çağatay Ulusoy'un son filmi hangisi ve Mücadele Çıkmazı filmi hakkında neler biliyoruz...

ÇAĞATAY ULUSOY'UN SON FİLMİ MÜCADELE ÇIKMAZI

Çağatay Ulusoy, genç Türk oyuncular içinde kendini en iyi yetiştirenler arasında. Şöhretini sadece yakışıklılığına değil yeteneğine ve sürekli kendini geliştirmesine de borçlu. Bundan 5-6 yıl önce olsa yakışıklı genç pirim yapıyor denirdi ama şimdi, Çağatay Ulusoy hakkında düşünceler tamamen değişti. Çağatay Ulusoy'un oynadığı son film olan Mücadele Çıkmazı konusu gereği, bu düşünceyi ya da onunla ilgili olumlu imajı güçlendiriyor. Peki, Mücadele Çıkmazı filminin konusu ne?

ÇAĞATAY ULUSOY'UN YENİ FİLMİ MÜCADELE ÇIKMAZI'NIN KONUSU

Özellikle büyük şehirlerde yaşayan duyarlı her insan için kağıt toplayanlar ya da çöp toplayanlar konusu yürek burkucu oluyor. Hemen her gün yürüdüğümüz sokaklarda onlarla karşılaşıyoruz. Acıyor, üzülüyor ya da yerinde olmak istemiyoruz. Aslında geri dönüşüme özen göstermeyen ve gelecek nesilleri düşünme odaklı yaşamayan ama bolca tüketen toplulumuzda geri dönüşüm için ayıklama işini hayatlarını tehlikeye atarak yapan bu insanlar geçimlerini çöplerden kazanıyor. Onlara acısak da pek saygı duymuyoruz. Çağatay Ulusoy'un son filmi Mücadele Çıkmazı, bir baba ve oğlun yaşam mücadelesine bu pencereden bakarken bize epeyce bir şey öğretecek gibi görünüyor. En azından çöplerimizi ayrıştırarak atmayı belki...

FİLM İÇİN KİLO VERDİ!

Çağatay Ulusoy'un son filmi

Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz aylarda aldığı kilolar nedeniyle epey eleştirilmişti. Kilo almasının nedeninin rolü olduğunu söylese de dedikodular devam etti. Ancak geçtiğimiz günlerde Mücadele Çıkmazı adlı filmden paylaşılan ilk karede Çağatay Ulusoy'un kilo verdiği gözlerden kaçmadı.

MÜCADELE ÇIKMAZI İZLENİR Mİ?

Film henüz çekim aşamasında ama yakında Mücadele Çıkmazı tavsiye ya da Mücadele Çıkmazı izlenir mi gibi arayışlar başlayacak. Aslında henüz çekimleri devam etse de bu filmin senaryo yazarının ve yönetmenin adını görünce ona vakit ayırmak gerekir düşüncesi geliyor akıllara. Mücadele Çıkmazı yönetmeni ve senaristi kim mi?

MÜCADELE ÇIKMAZI YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

Filmin senaryosunu Behzat Ç. ile damga vurmuş Ercan Mehmet Erdem kaleme alırken, yönetmenliğini ise Ayla ve Müslüm'ün başarılı yönetmeni Can Ulkay üstleniyor..

MÜCADELE ÇIKMAZI KÜNYESİ

  • Vizyon Tarihi: Belli değil (çekimleri 4 Ağustos 2020'de başladı)
  • Yönetmeni: Can Ulkay
  • Senaryo: Ercan Mehmet Erdem
  • Konusu: Geçimini çöp toplayarak kazanan bir babanın hikayesini konu alıyor.
  • Yapımcısı: OGM Pictures

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