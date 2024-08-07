Çağla Şıkel onunla el ele yakalandı! Görenler çok şaşırdı: 'Hani arkadaştınız?'

MYNET-Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ’dan boşandıktan sekiz yıl sonra avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bir yıllık ilişkilerini sürpriz bir şekilde noktalayan ve her fırsatta arkadaş kaldıklarını dile getiren Şıkel ile Gönenli'den güzel haber geldi.

EL ELE YAKALANDI

Aşklarına bir şans daha verdikleri ortaya çıkan ünlü çift, 9 ay sonra el ele görüntülendi. Aylar sonra bir araya gelen ünlü isimler, Çeşme'de objektiflere takıldı.

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli, bir mekan çıkışı Beyaz Magazin kameralarına yakalandı. Şıkel, kameralara engel olmaya çalıştı ancak çekilmekten kurtulamadılar.

GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRDI

Şıkel ve Gönenli'nin görüntüleri kısa sürede gündem olurken görenler 'hani arkadaştınız?' diye sormadan edemedi.