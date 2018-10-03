Çağrı Merkezleri Derneği'nin düzenlediği 3. Takım Liderleri Zirvesi'ne yoğun ilgi

Çağrı Merkezleri Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Takım Liderleri Zirvesi, "Güçlü Takımlar, Güçlü Liderler, Güçlü Sektör!" temasıyla 28 Eylül 2018 Cuma günü Bostancı Dedeman Hotel'de gerçekleşti. Çağrı merkezleri sektörünün üst düzey yöneticilerini Takım Liderleri ve Müşteri Temsilcileriyle buluşturan 3. Takım Liderleri Zirvesi, 400'e yakın sektör profesyonelini ağırladı.

Açılış konuşmasında sektörün geleceğine ve daha donanımlı, daha nitelikli personele ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapan Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tarakçı, "Dijitalleşen dünyada müşteri deneyimi her şeyin önüne geçerken, çağrı merkezlerinin oynadığı rol de daha kritik bir önem kazanıyor. Müşteri deneyiminde başarılı olmanın en önemli ve öncelikli koşulu da çalışan memnuniyetine odaklanmaktır. Biz çalışanlarımızın memnuniyetine odaklanmalıyız, onlar da müşteri memnuniyetine" dedi.

ÇMD Yönetim Kurulu Üyesi Rengin Ağılönü dijitalleşme ve yapay zeka teknolojilerin çağrı merkezi sektöründe de kullanılmasına karşın, insan odaklı bir yaklaşımın korunması gerektiğinin altını çizdi.