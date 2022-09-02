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Çakarlı araçla yakalandı! Savunması pes dedirtti... 'Vatan haini miyim?'

02.09.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da uygulama alanına çakar lambaları açık giren ve polisi fark edince çakar lambayı söndüren sürücünün savunması 'pes' dedirtti. Araç sürücüsü Ö.T. (35), "Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?” diyerek kendini savundu.

Çakarlı araçla yakalandı! Savunması pes dedirtti... 'Vatan haini miyim?'

Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince kentin huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki noktada denetim yaptı. Uygulama esnasında noktaya yaklaşan bir minibüste çakar olduğunu fark eden polis “Dur” ihtarında bulunurken, polisi gören sürücü çakar lambalarını kapattı.

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İLGİNÇ SAVUNMA

Durdurulan araç sürücüsü Ö.T. (35) polis ekiplerine ilk olarak çakar lamba olmadığını söyledi. Daha sonra araç içerisinde yapılan aramada çakmaklığa takılı elektronik düzeneği fark eden bekçiler çakar lambayı yakarak buldu. Sürücü, çakar lambanın bulunmasının ardından bu kez polis ekiplerine ilginç savunmada bulundu. Polislere, "Öyle bir diyorsunuz ki sanki ben vatan hainiyim. Sen de benim yerimde olsan aynıyı söyleyebilirsin. Sen de olsan söyleyebilirsin. Abartıyorsunuz. Haklısınız dedim kabul ettim o anki psikoloji ya" dedi.

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Çakarlı lambası sökülen sürücüye çakarlı araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası uygulandı. Araç denetimler çerçevesinde incelendikten sonra gönderildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza çakar
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