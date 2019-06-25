Çakmakla oynayan çocuk yangın çıkardı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu’nda çakmakla oynayan çocuğun evde çıkardığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşiltepe Mahallesi 57. Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın zemin katında yaşayan çocuk, ağabeyi uyuduğu sırada, çakmakla oynarken perdeyi tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler tüm odayı kaplarken, içerisi dumanla doldu.

Durumu fark ederek uyanan ağabey, kardeşini yanına alarak komşularının da yardımıyla dışarı çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın üst katlarında mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı. Yangına müdahale edip söndüren ekipler, binada duman tahliyesi yaptı.

Yangın binada hasara neden oldu.

Yanan evde yaşayan Suriyeli karı kocanın bir tekstil atölyesinde çalıştığı ve olay sırasında işte oldukları öğrenildi.

