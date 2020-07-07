Çakranız kapalıysa mutluluğu unutun! Bu renklere dikkat ederseniz...

Öncelikle, vücudumuzda, gökkuşağındaki yedi renge karşılık gelen yedi adet çakra bulunur. Bunlar, sırasıyla:
Taç Çakrası
Üçüncü Göz Çakrası
Boğaz Çakrası
Kalp Çakrası
Güneşsel Sinir Ağı Çakrası
Kuyruk Sokumu Çakrası
Kök Çakrası
olarak adlandırılır. Bu çakraların kapalı olması ise sağlık ve sosyal hayat gibi alanlarda size çeşitli zorluklar yaşatabilir. Peki çakralarınızı açmak için genel anlamda neler yapabileceğinizi öğrenmek istemez misiniz? O zaman okumaya devam edin!
Çakraların her biri kendine özgü bir renge sahiptir. Yukarıdaki çakra listesi ve görseli karşılaştırarak siz de çakraların rengini öğrenebilir ve kapalı olan çakralarınızı açma yolunda ilk adımı atabilirsiniz. Eğer hangi çakralarınızın kapalı olduğunu bilmiyorsanız bu yönde küçük bir araştırma yaptıktan sonra geri dönüp bu yazıyı okumanız işinizi kolaylaştırabilir.
Çakranızın rengini öğrendikten sonra küçük bir yenileme yapıp çakranızın renginde kıyafetler satın alın. Bu renkleri giymek çakralarınızı açmaya yardımcı olacak.
Vücudunuzun dışı için çakralarınızın renginde giyinerek elinizden geleni yaptınız, sıra vücudunuzun içinde. Doğal hali, çakranızın rengiyle aynı olan besinler tüketerek vücudunuzun iç kısmından da destek alabilirsiniz. Önemli olan, yediğiniz yiyeceklerin renklerini gıda boyası gibi dış etkenlerden değil de, doğadan alması.
Yaşam alanınızı çakralarınızın rengine ve elementine göre dizayn edin. Örneğin, elementi ışık olan üçüncü göz çakranızı açmak için ortamı mor eşyalarla kaplayıp ışıklandırma yapabilir, hatta mor ışıklar kullanabilirsiniz. Kendinizi kapalı olan çakranızın rengiyle çevrelemek, söz konusu blokajı kaldırmaya yardımcı olacak.
Filmlerde meditasyon yapan insanların "om" gibi komik sözcükler kullandığını görebilirsiniz. Bunlar aslında birer mantra. Her çakranın kendine uygun bir mantrası yani meditasyon sözcüğü var. Bunlar, yukarıdaki sıralamaya göre şu şekilde:
OM
KSHAM
HAM
YAM
RAM
VAM
LAM
Aynı zamanda her çakranın kendine has bir meditasyon pozisyonu var. Bunlar ise şu şekilde:
Baş üstü duruşu
Kedi duruşu
Omuz üstü duruşu
Balık duruşu
Kobra duruşu
Kartal duruşu (ya da başka kalça açıcı yoga pozları)
Squat, çocuk duruşu ve öne doğru kapanma duruşu
Değerli taşlar çakra açmada da kullanılıyor. Kapalı olan çakranızla bağdaştırılan değerli taşlardan satın alarak ve meditasyon sırasında bu taşları kullanarak çakra açımında daha etkili sonuçlar alabilirsiniz.
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