Çakranız kapalıysa mutluluğu unutun! Bu renklere dikkat ederseniz...

Öncelikle, vücudumuzda, gökkuşağındaki yedi renge karşılık gelen yedi adet çakra bulunur. Bunlar, sırasıyla: Taç Çakrası

Üçüncü Göz Çakrası

Boğaz Çakrası

Kalp Çakrası

Güneşsel Sinir Ağı Çakrası

Kuyruk Sokumu Çakrası

Kök Çakrası

olarak adlandırılır. Bu çakraların kapalı olması ise sağlık ve sosyal hayat gibi alanlarda size çeşitli zorluklar yaşatabilir. Peki çakralarınızı açmak için genel anlamda neler yapabileceğinizi öğrenmek istemez misiniz? O zaman okumaya devam edin! 1) ÇAKRANIZIN RENGİNİ ÖĞRENİN Çakraların her biri kendine özgü bir renge sahiptir. Yukarıdaki çakra listesi ve görseli karşılaştırarak siz de çakraların rengini öğrenebilir ve kapalı olan çakralarınızı açma yolunda ilk adımı atabilirsiniz. Eğer hangi çakralarınızın kapalı olduğunu bilmiyorsanız bu yönde küçük bir araştırma yaptıktan sonra geri dönüp bu yazıyı okumanız işinizi kolaylaştırabilir. 2) ÇAKRANIZIN RENGİNDE KIYAFETLER GİYİN Çakranızın rengini öğrendikten sonra küçük bir yenileme yapıp çakranızın renginde kıyafetler satın alın. Bu renkleri giymek çakralarınızı açmaya yardımcı olacak.

3) ÇAKRANIZIN RENGİNDE BESİNLER TÜKETİN Vücudunuzun dışı için çakralarınızın renginde giyinerek elinizden geleni yaptınız, sıra vücudunuzun içinde. Doğal hali, çakranızın rengiyle aynı olan besinler tüketerek vücudunuzun iç kısmından da destek alabilirsiniz. Önemli olan, yediğiniz yiyeceklerin renklerini gıda boyası gibi dış etkenlerden değil de, doğadan alması. 4) ETRAFINIZI YENİDEN DÜZENLEYİN Yaşam alanınızı çakralarınızın rengine ve elementine göre dizayn edin. Örneğin, elementi ışık olan üçüncü göz çakranızı açmak için ortamı mor eşyalarla kaplayıp ışıklandırma yapabilir, hatta mor ışıklar kullanabilirsiniz. Kendinizi kapalı olan çakranızın rengiyle çevrelemek, söz konusu blokajı kaldırmaya yardımcı olacak. 5) ÇAKRANIZA UYGUN MEDİTASYON YAPIN Filmlerde meditasyon yapan insanların "om" gibi komik sözcükler kullandığını görebilirsiniz. Bunlar aslında birer mantra. Her çakranın kendine uygun bir mantrası yani meditasyon sözcüğü var. Bunlar, yukarıdaki sıralamaya göre şu şekilde: OM

KSHAM

HAM

YAM

RAM

VAM

LAM

Aynı zamanda her çakranın kendine has bir meditasyon pozisyonu var. Bunlar ise şu şekilde: