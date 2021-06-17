Çaldığı eşyaları ipe dizip, tabela astı: Kedim bir hırsız

3 yaşındaki Esme ismi verilen sevimli kedi yaşadığı mahallede 'tehdit' oluşturuyor. Komşularının arka bahçelerinde, garajlarında dolaşmayı seven Esme, bulduğu her eşyayı çalarak sahibine götürüyor.

KAYBOLAN EŞYALARINI İPTEN ALIYORLAR

ABD'nin Oregon eyaletinde hırsız bir kediye sahip olan Kate Felmet, "kedim bir hırsız" tabelası astığımdan beri komşularım kaybolan kıyafetlerini nerede arayacaklarını biliyorlar. Bütün her şeyi bir çamaşır ipine asıyorum. Komşularım da bu ipten alıp gidiyor'' dedi.

Insider'a verdiği demeçte kedisinin, kleptomani yani çalma hastalığı olduğunu söyleyen Felmet, önceleri kedisinin dolaştığı eşyalarla kapı kapı dolaşıp özür dilediğini ancak kedinin zamanla çok hırsızlık vakası olduğu için bununla baş edemediğini söyledi.

PANDEMİDE 11 MASKE İLE GELDİ

Bir yoğun bakım ünitesi doktoru olan Felmet, 3 yaşındaki kedinin ayrıca zaman zaman seçici bir hırsız olduğunu da söyleyerek şöyle konuştu: Kızımın odasını boyarken komşumuzdan bant ve boya ruloları getirdiğini gördük. Pandemi esnasında da maske hırsızlığı ile tavan yaptı. Bir günde 11 maske getirmeye başladı.



