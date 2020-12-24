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Çaldığı kamyonla kaza yaptıktan sonra yakınındaki evi soymuş

24.12.2020 12:31 | Son Güncelleme:
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Çaldığı kamyonla kaza yaptıktan sonra yakınındaki evi soymuş

Eskişehir’de hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve 59 suç kaydı bulunan Batuhan Aydınlı’nın, soyduğu evin yakınında kaza yapmış halde bulunan kamyonu da çaldığı ortaya çıktı.Geçtiğimiz hafta Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mallesi Ziraat Caddesi’nde devriye gezen bekçilerin şüphesi üzerine kovalamaca sonucu yakalanan Batuhan Aydınlı’nın (23) yakındaki bir evde hırsızlık yaptığı anlaşıldı.

Eskişehir’de hırsızlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve 59 suç kaydı bulunan Batuhan Aydınlı’nın, soyduğu evin yakınında kaza yapmış halde bulunan kamyonu da çaldığı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz hafta Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mallesi Ziraat Caddesi’nde devriye gezen bekçilerin şüphesi üzerine kovalamaca sonucu yakalanan Batuhan Aydınlı’nın (23) yakındaki bir evde hırsızlık yaptığı anlaşıldı. Şüphelinin elindeki çantalarda 4 gümüş kolye ve küpe, 4 mont, 10 hafıza kartı ve 20 şişe içki ele geçirildi. Çevrede yapılan inceleme sonucu İ.B.’ye ait bir evden hırsızlık yapıldığı öğrenildi. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Batuhan Aydınlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Batuhan Aydınlı’nın yakalandığı gece park edildiği evin önünden çalınan atık taşıma kamyonu, Ziraat Caddesi üzerindeki bir tarlada kaza yapmış vaziyette bulundu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan incelemede Batuhan Aydınlı’nın parmak izleri ve kaza yapmış halde bulunan çalıntı kamyondaki parmak izleriyle eşleşti. Çalanın ve kaza yapanın belli olmadığı kamyonu da Batuhan Aydınlı’nın çaldığı ve kaza yaptığı ortaya çıktı. Batuhan Aydınlı’nın çaldığı kamyonla kaza yaptıktan sonra kaza yerine yakın olan İ.B.’nin evinden de hırsızlık yaptığı anlaşıldı. Aydınlı’nın 59 suç kaydı bulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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