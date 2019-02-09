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Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turiste 8 yıl 9 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 16:37 | Son Güncelleme

Marmaris'te müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanından çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turist Ian Camppel'e (55), tutuklu yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turiste 8 yıl 9 ay hapis cezası

İrlandalı turist Ian Camppel, 4 Ekim 2018 Perşembe günü öğle saatlerinde, Kordon Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına müşteri gibi girip, pırlantalara bakmak istediğini söyledi. Camppel'e oturması için yer gösterilirken, beğendiği iki pırlanta da incelemesi için çıkarıldı. Satış temsilcileri, Ian Camppel'e pırlantaların özelliklerini anlatıp, sertifikalarını gösterdi. Camppel, iddiaya göre, satış temsilcilerinin boş anından faydalanıp, 40 bin dolar değerindeki pırlantalardan birini önce avucunun içine sıkıştırdı ardından kısa pantolonun gizli cebine koydu. Ian Camppel daha sonra da taşları beğenmediğini belirterek, teşekkür ettikten sonra dükkandan çıkmak istedi.

Camppel, mağazanın kapısına geldiğinde satış temsilcileri, pırlantalardan birinin eksik olduğunu fark edip, kendisini durdurdu. Kuyumcuya çağrılan polisler, Ian Camppel'in üzerinde yaptığı aramada pırlantayı bulamadı. Bu sırada kuyumcu dükkanının müdürü, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde Camppel'in, pırlantayı avucunun içine alarak çaldığını belirledi. Buna rağmen pırlanta bulunamadı. Ian Camppel'in pırlantayı yutmuş olabileceği ihtimali üzerine nöbetçi savcıdan hastanede tıbbi görüntüleme yapılması için izin alındı.

40 BİN DOLAR DEĞERİNDEKİ PIRLANTA KALIN BAĞIRSAĞINDA GÖRÜLDÜ

Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürülen Camppel'e, 4 kez ultrason çekimi yapıldı. Ultrason sonuçlarına bakıldığında, pırlantanın, İrlandalı turistin kalın bağırsağında olduğu tespit edildi. Pırlantanın doğal yollardan çıkması için bekleyişe geçildi. Dışkılama yöntemiyle pırlantanın çıkarılması amacıyla Ian Camppel'e sindirimi hızlandırıcı ilaç verildi. Geçen 48 saate rağmen pırlanta, doğal yollarla çıkarılamadı. Bu arada doktorlar tıbbi veya cerrahi yöntemin riskli olduğunu savcılığa iletti. Camppel ise suçlamaları kabul ederek, tıbbi yolla pırlantanın çıkarılmasını istedi ve evrakı imzaladı. Özel hastanede 2 kez kolonoskopi yapılan Camppel'in bağırsağından pırlanta çıkarıldı. 40 bin dolar değerindeki pırlanta, bilirkişi incelemesinin ardından kuyumcuya teslim edildi.

PIRLANTA SAPLANTISI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Tedavisi tamamlanan İrlandalı turist Ian Camppel, aynı gün gözaltına alındıktan sonra 'nitelikli hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Camppel, adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp, yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Savcı, karara itiraz etti. Otele yerleştirilen Ian Camppel, 2 gün sonra tekrar polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Camppel, adliyeye sevk edildi ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Ian Camppel ifadesinde, 12 yıldır Marmaris'e bir hafta süreyle tatile geldiğini, ülkesinde 7 yıl önce iş kazası geçirdiği için malulen emekli olduğunu, eşini trafik kazasında yitirdiğini anlattı. Şüpheli, eşinin cesedinin göle düşen araçtan günler sonra çıkarılabildiğini; ancak parmağındaki pırlanta nikah yüzüğünün kaybolduğunu, bu nedenle kendisinde 'pırlanta saplantısı' oluştuğunu öne sürdü.

8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Marmaris 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık Ian Camppel hakkında , 'nitelikli hırsızlık' suçundan açılan davada karar çıktı. Camppel, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatının karara itiraz edeceği öğrenildi. (DHA)


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Marmaris pırlanta yuttu

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