Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turiste 8 yıl 9 ay hapis cezası

İrlandalı turist Ian Camppel, 4 Ekim 2018 Perşembe günü öğle saatlerinde, Kordon Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına müşteri gibi girip, pırlantalara bakmak istediğini söyledi. Camppel'e oturması için yer gösterilirken, beğendiği iki pırlanta da incelemesi için çıkarıldı. Satış temsilcileri, Ian Camppel'e pırlantaların özelliklerini anlatıp, sertifikalarını gösterdi. Camppel, iddiaya göre, satış temsilcilerinin boş anından faydalanıp, 40 bin dolar değerindeki pırlantalardan birini önce avucunun içine sıkıştırdı ardından kısa pantolonun gizli cebine koydu. Ian Camppel daha sonra da taşları beğenmediğini belirterek, teşekkür ettikten sonra dükkandan çıkmak istedi.

Camppel, mağazanın kapısına geldiğinde satış temsilcileri, pırlantalardan birinin eksik olduğunu fark edip, kendisini durdurdu. Kuyumcuya çağrılan polisler, Ian Camppel'in üzerinde yaptığı aramada pırlantayı bulamadı. Bu sırada kuyumcu dükkanının müdürü, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde Camppel'in, pırlantayı avucunun içine alarak çaldığını belirledi. Buna rağmen pırlanta bulunamadı. Ian Camppel'in pırlantayı yutmuş olabileceği ihtimali üzerine nöbetçi savcıdan hastanede tıbbi görüntüleme yapılması için izin alındı.