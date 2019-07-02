Çaldıkları ayakkabıları internette satışa çıkarınca yakalandılar

DENİZLİ (AA) - Denizli'de çaldıkları ayakkabıları internetten satışa çıkaran 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde yaşayan E.A. (27) evinin girişindeki iki ayakkabısının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri ayakkabıyı çalan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

A.E, üç gün sonra ayakkabılarını internetten satış yapılan bir sitede görünce satıcı U.Ç. ile iletişime geçip polise bilgi verdi.

Şüphelinin evine alıcı olarak giden polis ekipleri U.Ç, S.İ ve S.T'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çalıntı olduğu belirtilen çok sayıda ayakkabı ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

