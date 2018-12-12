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Çaldıkları meyve ve sebzeleri yerken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 12:58 | Son Güncelleme

SAMSUN’un Bafra ilçesinde 2 kişi, günlük sebze ve meyve satışının yapıldığı Büyük Pazar’dan çaldıkları meyve ve sebzeleri yiyip, alkol alırken yakalandı.

Çaldıkları meyve ve sebzeleri yerken yakalandılar

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Bafra ilçesinde 2 kişi, günlük sebze ve meyve satışının yapıldığı Büyük Pazar’dan çaldıkları meyve ve sebzeleri yiyip, alkol alırken yakalandı.
Bafra'da 2 kişi, Kızılırmak Mahallesi’ndeki Büyük Pazar’da bulunan bir tezgahın üzerindeki brandaları söküp, bir miktar muz, domates ve patates çaldı. Pazar yerinde bir köşeye oturup, sebze ve meyveleri alkolle birlikte tüketen şüpheliler, bekçiler tarafından yakalandı. Şüpheliler, çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Çaldıkları meyve ve sebzeleri yerken yakalandılar

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