Çaldıkları motosikleti sahibine satmaya kalkışan şüpheliler polise yakalandı

İstanbul’un Şişli ilçesinden çaldıkları bir motosikleti Eyüpsultan’da tekrar sahibine satmak isteyen hırsızlar, polisler tarafından yakalandı

Edinilen bilgiye göre M.Ç. adlı bir kişinin park halindeki motosikleti 17 Kasım’da evinin önünden hırsızlar tarafından çalındı. İddiaya göre motosikleti çalan zanlılar, hemen sosyal medya üzerinden araç sahibine ulaşarak motosikleti geri satmak istedi.

Sosyal medyadan sahibine ulaştılar

Hırsızlar ile motosikletin sahibi M.Ç. arasında sosyal medya üzerinden dönen pazarlıkta 4 bin 500 liraya anlaşma sağlandı. Şüpheliler ile motosikleti sahibi buluşma yeri olarak Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir hastanenin açık otoparkı olarak randevulaştı.

Buluşma yeri hastane otoparkı

Motosikleti çalınan M.Ç., yaşananları zanlılarla buluşmadan kısa süre önce polise bildirdi. Polis ile müşteki arasında işbirliği yapıldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli sivil ekipler, zanlıların geleceği otoparkın etrafını ‘hastane görevlisi’ kılığında kuşatarak önlem aldı. Hırsızlar ile araç sahibi M.Ç. buluşma yerine geldi. Şüpheliler parayı alıp motosikleti sahibine teslim ederken gelişmeleri an be an takip eden polis ekiplerince operasyon düzenlendi.