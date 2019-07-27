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Çaldıklarını iç çamaşırında sakladı, polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 19:52 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde hırsızlık şüphelilerini otobüste gözaltına alan polis, çalınan para ve cep telefonunu zanlıların iç çamaşırında buldu.Olay, Kırıkkale’nin Delice ilçesinde meydana geldi.

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde hırsızlık şüphelilerini otobüste gözaltına alan polis, çalınan para ve cep telefonunu zanlıların iç çamaşırında buldu.

Olay, Kırıkkale’nin Delice ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bir ikamete giren Y.D. (16) ile M.D. 5 bin 740 Türk lirası ile cep telefonu çaldı. D-200 karayolunda otostop çekerek bindikleri şehirler arası otobüs ile kaçmaya çalıştı. Hırsızlık ihbarını değerlendiren Balışeyh İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis ekipleri, 2 şüpheliyi otobüsle kaçarken yakaladı. 2 şüphelinin üzerini arayan ekipler, şüpheli Y.D.’nin (16) iç çamaşırında çalınan para ve bir adet cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınması üzerine İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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