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Çalındığını iddia ettiği motosiklete çarptı: 2 çocuk yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 18:21 | Son Güncelleme

Çalındığını iddia ettiği motosiklete çarptı: 2 çocuk yaralı

Aydın'da bir kişinin, çalındığını iddia ettiği motosiklete otomobiliyle çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı.

İddiaya göre, polise motosikletinin çalındığı ihbarında bulunan A.E, 09 EL 397 plakalı otomobiliyle, İsmet Sezgin Bulvarı'nda motosikletini gördü. A.E, durdurmak istediği motosiklete otomobille çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki S.K. (16) ile E.K. (13) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bu esnada bölgede bulunan yaralıların yakınları ile A.E. arasında da kısa süreli arbede yaşandı.

Tarafları ayıran polis ekibi, motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

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çalıntı Kaza Motosiklet otomobil

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