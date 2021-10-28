HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çalıntı İstanbulkart'la seyahat edip hırsızlık yapan şüpheli kamerada

Çalıntı İstanbulkart'la seyahat edip hırsızlık yapan şüpheli kamerada

28.10.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kadıköy'de bir süredir binalara girerek daire önlerine bırakılmış bisiklet ve elektrikli scooterları çalan hırsızlık şüphelisi, polisi alarma geçirdi. Kullandığı İstanbulkart'ın da çalıntı olduğu tespit edilen şüpheli, yapılan takip sonucu yakalandı. Yaptığı hırsızlık anları kameraya yansıyan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy Moda'da 20 gün önce 5 katlı binanın beşinci katında bulunan elektrikli scooter çalındı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını izleyen Rıhtım Polis Merkezi Suç Araştırma Birimi ekipleri, şüphelinin Marmaray ile Söğütlüçeşme'ye geldiğini ve Moda'daki binadan hırsızlık yaptığını belirledi.

HIRSIZLIK YAPMAYA GELİRKEN KULLANDIĞI KART DA ÇALINTI ÇIKTI

Çevredeki diğer kameraları da inceleyen ekipler, şüphelinin çaldığı scooter ile vapurla Eminönü'ne gittiğini tespit etti. Polisler, vapur seyahatinde kullandığı İstanbulkart'tan şüphelinin kimliğini belirlemeye çalıştı. Ancak yapılan incelemede şüphelinin kullandığı kartın Filistinli bir tıp öğrencisine ait olduğu ortaya çıktı. Tıp öğrencisi polise verdiği ifadede kartının çalındığını söyledi.

ÇALINTI BİSİKLETLE YAKALANDI

Rıhtım Polis Merkezi Suç Araştırma Birimi ekipleri, çalıntı kartla yolculuk yapan şüphelinin, son olarak Zeytinburnu çevresinde olduğunu belirledi. İki hafta boyunca şüphelinin gidebileceği yerleri takip altına alan polis, şüpheliyi Zeytinburnu'nda, Kadıköy'den çaldığı bisikletle yakaladı. Şahin Ç. olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alınarak Rıhtım Polis Merkezi'ne getirildi. Özellikle Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçerek Kadıköy'de 5 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Şahin Ç.'nin kartla bina kapılarını açtığı, binaların en üst katlarından başlayarak daire önlerindeki bisiklet ve elektrikli scooterları çaldığı ve çaldığı eşyaları Eminönü'nde sattığı öğrenildi. Şahin Ç. ifadesinin ardından Anadolu Adliyesi'ne gönderildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, Şahin Ç.'nin binaya girdiği, çaldığı scooter ile binadan ayrıldığı ve Kadıköy Eminönü İskelesi'ndeki turnikelerden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
PARTNER Kaan Yıldırım'ı kızdıran 'Hadise' sorusu Kaan Yıldırım'ı kızdıran 'Hadise' sorusu
Dolandırıcılar yüzünden köyüne gidemiyor: Bana hakaret ediyorlarDolandırıcılar yüzünden köyüne gidemiyor: Bana hakaret ediyorlar
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

Şebnem Şirin, sevgilisi tarafından vahşice katledildi! Furkan Zıbıncı tutuklandı

Şebnem Şirin, sevgilisi tarafından vahşice katledildi! Furkan Zıbıncı tutuklandı

Kılıçdaroğlu "Benim adayım sizsiniz" demiş"

Kılıçdaroğlu "Benim adayım sizsiniz" demiş"

Bakan Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçiyle ilgili açıklama

Bakan Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçiyle ilgili açıklama

Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Hiç aklından geçirme, satılık değil!

Emel Sayın'dan Bill Gates'e: Hiç aklından geçirme, satılık değil!

BM'de Türkiye-Çin gerilimi: Sizden ders alacak değiliz

BM'de Türkiye-Çin gerilimi: Sizden ders alacak değiliz

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.