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  4. Çalıntı motosikletle gelip başka motosiklet çaldı! İnternetten ilan verip satışa çıkarmıştı...

Çalıntı motosikletle gelip başka motosiklet çaldı! İnternetten ilan verip satışa çıkarmıştı...

11.04.2024 17:25
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Bursa’nın Karacabey ilçesinde bir hırsız, çalıntı motosiklet ile başka bir motosiklet almaya geldi. Çalıntı motosikleti bırakan hırsız, diğer motosiklet ile gözden kayboldu.

Çalıntı motosikletle gelip başka motosiklet çaldı! İnternetten ilan verip satışa çıkarmıştı...

Olay, Karacabey ilçesi Eskisarıbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seçim Gezegen, internet üzerinden motosikletini satışa çıkardı. Motosiklet ilanını gören hırsız, Gezegen ile iletişime geçerek motosikletini satın alacağını söyledi.

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Gezegen’in yanına başka bir motosiklet ile gelen hırsız, Gezegen’in motosikletini inceleyerek sürüşünü test etmek istedi. Gezegen, motosikletini hırsıza verdikten sonra hırsız, hızla gözden kayboldu. Gezegen, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, çevrede geniş çaplı arama başlattı. Öte yandan, hırsızın Gezegen ile irtibata geçtiği numarada kendisini doktor olarak tanıttığı öğrenildi. Gezegen, motosikletini görenlerin durumu ekiplere bildirmesini istedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa hırsızlık motosiklet
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