Çalışan kadınların ev işini kolaylaştıracak 11 taktik

1. Plan yapmak hayat kurtarır!

2. Akıllı ev aletleri kurtarıcımız!

Haftalık plan fikri aslında çok iyi bir fikir. Ev işlerini günlere ayıracağın bir plan yaparak kendini organize edebilirsin. Mesela bu plana göre haftanın bir gününü çamaşıra, başka bir günün ütüye ayırabilirsin. Bu sayede hem evdeki işler birikmez hem de sen tek seferde yapıp yorulmazsın.



Artık saymakla bitmeyen bir sürü akıllı ev aleti var. Bu aletleri kullanarak hayatını kolaylaştırabilirsin. Robot süpürge sen evde yokken evini silip süpürebilir mesela. Ya da Philips STH5000 buharlı düzleştirici ile açılmayan kırışıklıkları hiç zorlanmadan açabilirsin. Ütü masası gerektirmediği için perdeler asılıyken bile ütüleyebilirsin.

3. Evde kaç kişi varsa işler onlar arasında bölünmeli.



Tek kişinin evde bütün işleri yapması onu zorlar elbette. Ama bu işleri evde kaç kişi yaşıyorsa bölüşürse o zaman herkesin işi kolaylaşır. Evde kaç kişi yaşıyorsanız işleri bölüşün. Böylece tüm yük senin üzerine kalmaz.

4. İş biriktirmek en kötüsü!



Bazen iş yapamayacak kadar yorgun olabilirsin. Ama bulaşığı 2 gün biriktirmek, sonra temizlemek çok daha yorucu olur, bunu unutma! Bulaşıklar birikmeden hemen makineye yerleştirmek belki 5 dakikanı almayacak ve hemen toplandığı için büyüyen bir iş olmayacak.

5. Eşyanın fazlası da zarar.



Fazla eşya, daha fazla temizlik demek. Evdeki eşya sayısını artırırsan temizlik yapacağın zaman da artar. Minimalist bir şekilde evini düzenlersen o zaman temizlik kolaylaşır. Yani daha az eşya, daha az temizlik yapman demek!

6. Arada bir yardım almayı düşünebilirsin.



Çok yoğun olan dönemlerde profesyonel hizmetlerden faydalanabilirsin. Devamlı alabileceğin gibi sadece biraz yardıma ihtiyaç duyduğun anlarda da bu profesyonel yardıma başvurabilirsin. Bütçen el verdiği şekilde bu desteği bir düşün deriz!

7. Temizlik kadar yemek de planlı olmalı.



Genelde hep temizlik tüyoları verdik ama yemek de önemli bir iş aslında. Doğru şekilde planlamadığında yemek yapmak zorlaşabilir. Ve sürekli dışarıdan yemek aldığın bir düzene dönüşebilir. Bunu engellemenin yolu ise bir yemek planı yapmak. Haftanın bir gününü yemeğe ayırıp saklama kaplarına ayırırsan diğer günlerde yemeği düşünmene gerek kalmaz.

8. Temizlik ürünlerini seçerken akıllıca davranman gerek.



Pratik temizlik ürünleri ile temizlik yapmak çok daha kolay. İşini kolaylaştıran bu tür ürünleri kullandığında temizlik işinin ne kadar hızlı bittiğine şaşıracaksın. Etkili spreyler ve şipşak temizlik sağlayan temizlik havlularını kullanarak uzun saatler harcamadan temizlik yapabileceksin.

9. "Erken kalkan, erken yol alır." diye boşuna dememişler.



Güne erken başlamak, işleri yetiştirmek için gerekli diyebiliriz. Sabahları 10 dakika bile erken kalkarsan bir iki ev işini yapabilirsin. Hem sabahları daha dinç olacağın için iş yapmak daha kolay olabilir.

10. İşleri eğlenceli hale getirmek daha rahat temizlik yapmanı sağlar.



İş yapmak sıkıcı bir şey kabul ediyoruz. Ama bunu eğlenceli hale getirmenin de birkaç yolu var. Mesela temizlik yaparken en sevdiğin müzik listesini açabilir ya da sevdiğin bir diziyi izleyebilirsin. Podcast dinlemek de bir seçenek elbette.

11. Temizlik bitince kendini bir kahveyle ödüllendir deriz!



Tamamladığın her temizlik sonrasında kendine bir kahve yap ve otur keyifle onu iç. Sevdiğin bir diziyi açıp kahvenle karşısına geç ve keyfini sür. Böyle geçireceğin 10-15 dakika bile kendini çok iyi hissettirecektir.