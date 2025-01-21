KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. Çalışan kadınların ev işini kolaylaştıracak 11 taktik

Çalışan kadınların ev işini kolaylaştıracak 11 taktik

29.12.2024 02:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem çalışıp hem ev işlerini yapmak bazen çok zor olabiliyor. Ama vereceğimiz birkaç taktikle bu iş kolaylaşacak. Gelin çalışırken ev işi nasıl kolaylaşabilir birlikte bakalım...

Çalışan kadınların ev işini kolaylaştıracak 11 taktik

1. Plan yapmak hayat kurtarır!

organization
Haftalık plan fikri aslında çok iyi bir fikir. Ev işlerini günlere ayıracağın bir plan yaparak kendini organize edebilirsin. Mesela bu plana göre haftanın bir gününü çamaşıra, başka bir günün ütüye ayırabilirsin. Bu sayede hem evdeki işler birikmez hem de sen tek seferde yapıp yorulmazsın.

2. Akıllı ev aletleri kurtarıcımız!

Ekran Resmi 2024-12-29 01.23.40
Artık saymakla bitmeyen bir sürü akıllı ev aleti var. Bu aletleri kullanarak hayatını kolaylaştırabilirsin. Robot süpürge sen evde yokken evini silip süpürebilir mesela. Ya da Philips STH5000 buharlı düzleştirici ile açılmayan kırışıklıkları hiç zorlanmadan açabilirsin. Ütü masası gerektirmediği için perdeler asılıyken bile ütüleyebilirsin.

3. Evde kaç kişi varsa işler onlar arasında bölünmeli.

multitasking-nedir
Tek kişinin evde bütün işleri yapması onu zorlar elbette. Ama bu işleri evde kaç kişi yaşıyorsa bölüşürse o zaman herkesin işi kolaylaşır. Evde kaç kişi yaşıyorsanız işleri bölüşün. Böylece tüm yük senin üzerine kalmaz.

4. İş biriktirmek en kötüsü!

6-ways-to-speed-up-the-washing-up-64230349d6c6b
Bazen iş yapamayacak kadar yorgun olabilirsin. Ama bulaşığı 2 gün biriktirmek, sonra temizlemek çok daha yorucu olur, bunu unutma! Bulaşıklar birikmeden hemen makineye yerleştirmek belki 5 dakikanı almayacak ve hemen toplandığı için büyüyen bir iş olmayacak.

5. Eşyanın fazlası da zarar.

too-much-stuff-quotes-motivation
Fazla eşya, daha fazla temizlik demek. Evdeki eşya sayısını artırırsan temizlik yapacağın zaman da artar. Minimalist bir şekilde evini düzenlersen o zaman temizlik kolaylaşır. Yani daha az eşya, daha az temizlik yapman demek!

6. Arada bir yardım almayı düşünebilirsin.

maid-services-in-charleston
Çok yoğun olan dönemlerde profesyonel hizmetlerden faydalanabilirsin. Devamlı alabileceğin gibi sadece biraz yardıma ihtiyaç duyduğun anlarda da bu profesyonel yardıma başvurabilirsin. Bütçen el verdiği şekilde bu desteği bir düşün deriz!

7. Temizlik kadar yemek de planlı olmalı.

AdobeStock_267334945
Genelde hep temizlik tüyoları verdik ama yemek de önemli bir iş aslında. Doğru şekilde planlamadığında yemek yapmak zorlaşabilir. Ve sürekli dışarıdan yemek aldığın bir düzene dönüşebilir. Bunu engellemenin yolu ise bir yemek planı yapmak. Haftanın bir gününü yemeğe ayırıp saklama kaplarına ayırırsan diğer günlerde yemeği düşünmene gerek kalmaz.

8. Temizlik ürünlerini seçerken akıllıca davranman gerek.

61392e7080a17bd1f570f99f_naturalcleaningproducts
Pratik temizlik ürünleri ile temizlik yapmak çok daha kolay. İşini kolaylaştıran bu tür ürünleri kullandığında temizlik işinin ne kadar hızlı bittiğine şaşıracaksın. Etkili spreyler ve şipşak temizlik sağlayan temizlik havlularını kullanarak uzun saatler harcamadan temizlik yapabileceksin.

9. "Erken kalkan, erken yol alır." diye boşuna dememişler.

waking-up
Güne erken başlamak, işleri yetiştirmek için gerekli diyebiliriz. Sabahları 10 dakika bile erken kalkarsan bir iki ev işini yapabilirsin. Hem sabahları daha dinç olacağın için iş yapmak daha kolay olabilir.

10. İşleri eğlenceli hale getirmek daha rahat temizlik yapmanı sağlar.

Introduce-Your-Child-to-Chores-img
İş yapmak sıkıcı bir şey kabul ediyoruz. Ama bunu eğlenceli hale getirmenin de birkaç yolu var. Mesela temizlik yaparken en sevdiğin müzik listesini açabilir ya da sevdiğin bir diziyi izleyebilirsin. Podcast dinlemek de bir seçenek elbette.

11. Temizlik bitince kendini bir kahveyle ödüllendir deriz!

ways-to-make-household-chores-fun
Tamamladığın her temizlik sonrasında kendine bir kahve yap ve otur keyifle onu iç. Sevdiğin bir diziyi açıp kahvenle karşısına geç ve keyfini sür. Böyle geçireceğin 10-15 dakika bile kendini çok iyi hissettirecektir.

Anahtar Kelimeler:
temizlik Kadın Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.