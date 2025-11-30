Çalışan kadınların hafta içi kurtarıcısı olacak temizlik tüyoları

1. Kısa temizliklere kendinizi alıştırın.



Temizlik genel olarak bakıldığında çok uzun süren bir iş olabilir. Fakat temizliği günlerce bekletmeden hızlı ve pratik temizliklerle gün gün de yapabilirsiniz. Mesela işten geldikten sonra 5 dakikada evi toparlamak sizi büyük bir iş yükünden kurtarır.

2. Temizlik malzemeleri yakınınızda olsun.



Tüm temizlik malzemeleri her zaman elinizin altında diyebileceğiniz kadar yakınınızda olsun. Bunun nedeni temizlik yapacağınız zaman bezleri, temizlik malzemelerini ya da ihtiyaçlarınızı aramak için vakit ve enerji harcamak zorunda kalmamanız...

3. Pratik ürünleri tercih edin!



Çalışan kadınlar için en zor şey, bütün işlere koşturmak zorunda kalmak... Bu yüzden de evde sürekli "Keşke bir yardımcı olsa!" diye düşündüğünüzü biliyoruz. O zaman size harika bir öneri yapalım: AquaTrio 9000 Islak-Kuru Dik Süpürge. 2 süpürge 1 arada; bu sayede temizliği pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Kuru süpürme, Aqua Spin başlığıyla ise hem süpürme/silme hem de sıvıları çekme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Tek seferde tüm evi temizleyin!

4. Yapın ve temizleyin!



Dünyanın en basit ve kolay temizlik tekniği şudur: Ardınızda asla kirli bir alan bırakmamak. Yani işten geldiniz ve yemek mi yapıyorsunuz, yemek pişene kadar hemen mutfağı toparlayın. Bu sayede asla günlerce beklemiş ve birikmiş temizliklerle uğraşmazsınız ki o en zorudur...

5. Çamaşır yıkama planınız olsun!



Çamaşır yıkamak da kesinlikle evde düzenli olması gereken ev işlerinden birisidir. Hele ki işten gelip makineyi çalıştırdığınızda koltukta yatıp keyif yapmak varken kalkıp çamaşırları asmak gerçekten insana zor geliyor. Renk ve kullanım sıklığına göre kendinize bir plan çizelgesi yapın.

6. Banyo ve lavaboları da unutmamak gerekir.



Evde en çok bakteri bulunduran yüzeyler banyoda bulunuyor. Bu yüzden de sık tık temizlenmesi gerekir. Bu işi çalışan kadınlar için daha pratik hale getirmek istiyorsanız, düzenli olarak temizliğini yapın. Banyodan sonra yerleri hızlıca kurulamak gibi işler temizliği hafifletir.

7. Yatmadan önce evi kontrol edin!



Bu pratik yöntem evdeki dağınıklığı büyük ölçüde düzenler. Yatmadan önce salondaki battaniyeleri yerine koyun, çöpleri atın, kargo poşetlerini kaldırın... Eşyaları ait olduğu yere kaldırarak dağınıklıktan kurtulun.

8. Buzdolabı temizliğine de vakit ayırın!



Buzdolabı temizliği de asla aksatılmaması gereken yerlerden biridir. Yemek hazırlığı yaparken, dolabın içini sadece birkaç dakika içinde düzenlemek ve silmek sizi büyük iş yükünden kurtarır! Tahmin edersiniz ki, haftalık buzdolabı temizliği çok daha yorucudur.

9. Ayakkabılık ve antreyi temiz tutun!



Evi en kirli gösteren yerlerden biri de bu iki yerdir. Evin girişinin kirli ve dağınık olması, işten gelip eve adım attığınız anda modunuzun düşmesi demek... Evi dağınık görmek kalan enerjinizi de alır götürür. Bu yüzden antreyi her zaman toplu tutun ki eve daha mutlu giriş yapın.

10. Dolapların içine düzenleyici yerleştirin!



Mutfak, banyo ve gardıroplar evde ne kadar düzenlesek de asla düzenli kalmayan yerlerdendir. Bu yüzden de dolapların içlerini kategorilere göre düzenlemek dolapların daha az kirlenmesini sağlar. Size de daha az iş yükü düşer.