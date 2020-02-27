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Çalışanlara tokalaşma ve öpüşme yasağı

27.02.2020 16:57 | Son Güncelleme

Belçika'nın Kortrijk kentinde bulunan Duma adlı şirket, koronavirüs salgınından korunmak amacıyla, çalışanlarına öpüşme ve tokalaşmayı yasakladı. Şirket çalışanları, sadece gülümseme ve baş selamı ile yetinecek.

Çalışanlara tokalaşma ve öpüşme yasağı

İnşaat ve sanayi tesisleri için iş makinası satan ve kiralayan şirketin, Belçika'nın diğer kentleri ile Fransa'da da şubeleri bulunuyor.

Şirket yöneticisi Stephan Debrabandere, yasağın tüm çalışanlar için geçerli olduğunu söyledi.

Duma yönetimine göre, öpüşme ve tokalaşma yasağı abartılı bir karar değil, koronavirüs salgınına karşı sağduyulu bir sağlık önlemi.

Belçika medyasına göre, yasak kararı, koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar devam edecek.

Şirket yöneticisi Debrabandere, Macarlar'dan Polonyalılar'a ve Çinliler'e kadar dünyanın dört bir yanından uluslararası şirketlerle iş yaptıklarını belirterek, "Hatta bu hafta Kuzey İtalya'dan misafir bekliyorduk ama şimdilik gelmelerine izin verilmiyor" dedi.

'JAPON SİSTEMİ'

Belçikalı yönetici, koronavirüs salgınına karşı uyanık olmak, enfeksiyon kapmış biriyle temas etmemek ve şirketin haftalarca kapalı kalmasını önlemek için, geçici olarak böyle bir karar aldıklarını vurguladı.

Artık çalışanların "Japon sistemini" kullanacağını belirten Debrabandere, öpüşme ve tokalaşma yerine, karşısındaki kişiye nazikçe gülümsemek ve baş selamı ile yetineceklerini söyledi.

Şirket yönetimi, çalışanların, bu yasak kararını olumlu ve gülümseyerek karşıladığını belirtiyor.

Hollanda'da Amsterdam Fuar ve Kongre Merkezi RAI de, çalışanlarını, koronavirüs salgınından korunmak için fuar ziyaretçileri ile tokalaşmamaları konusunda uyarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
tokalaşma ÖPÜŞME YASAĞI Belçika

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