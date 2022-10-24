Çalışma alanınızı düzenli tutmak için en büyük yardımcılarınızdan olacak kablo organizerleri ve toplayıcıları

Kablo organizerları, dağınık kabloları sistemli şekilde toplayarak çalışma alanlarındaki karmaşık görüntüyü ortadan kaldırıyor. Kablo organizerlarının ve toplayıcılarının birçok farklı çeşidi bulunuyor. Bazı modeller bantlı tasarımı ile kabloların birleştirilmesini sağlarken bazıları her kablo için yuvalar bulundurarak düzenli bir görünüm sunuyor. Kablo organizer çeşitleri arasında kabloların duvara asılmasını veya klipslerle sabitlenmesini sağlayan modeller de bulunuyor. Hazırsanız her bütçeye uygun en iyi kablo organizerlarını ve toplayıcılarını keşfedelim!

1. Kablo dağınıklığına son verin: Ugreen Kablo Düzenleyici 5 Metre Cırt Bant

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Çalışma alanı irili ufaklı birçok farklı kablodan geçilmeyenlere cırtlı bantlar öneriliyor. En iyi kablo düzenleyici bantlardan biri olan Ugreen Kablo Düzenleyici 5 Metre Cırt Bant, cırtlı ve esnek sistemi sayesinde önemli kabloların zarar görmeden birbirine bağlanmasını sağlıyor. 5 metrelik ürün, ihtiyaç duyulduğu uzunlukta kesilip kullanılabiliyor. Böylece ev ve ofislerdeki kablo dağınıklığının toparlanmasına yardımcı oluyor.

2. Dayanıklı ve uzun ömürlü: DizaynS Metal Kablo Düzenleyici

Çalışma masasında çok fazla kablo olanlara tavsiye edilen DizaynS Metal Kablo Düzenleyici, kablo problemine sağlam ve uzun ömürlü bir çözüm getiriyor. Masa altlarına kolayca monte edilen model, kompakt boyutu sayesinde kalabalık yaratmıyor. Çalışma alanındaki kabloların masa altında toplanmasını sağlamasının yanı sıra yarı açık tasarımı sayesinde kabloların kolayca eklenip çıkarılmasına olanak tanıyor.

3. Her ortama uygun: Anadolu Saray Çarşısı 20li Şeffaf Kablo Sabitleyici Düzenleyici Klips

Hep aynı yerde kullandığı kabloları sabitlemek isteyenlerin Anadolu Saray Çarşısı 20li Şeffaf Kablo Sabitleyici Düzenleyici Klips modeline göz atması gerekiyor. Pürüzsüz yüzeylere sabitlenebilen ürünün en önemli özelliği, fayans ve cam gibi düz yüzeyler üzerinde de kullanılabilmesi. İçerisinde 20 adet klips bulunan model, uzun kabloların da başarıyla sabitlenmesini sağlayarak çalışma alanlarını rahatlatıyor.

4. Doğal ve şık: Dizayn House Ahşap Kablo Düzenleyici Dekoratif Kablo Sabitleyici

Kablo ve şarj soketlerinin birbirine dolanmasını engellemek amacıyla üretilen Dizayn House Ahşap Kablo Düzenleyici Dekoratif Kablo Sabitleyici, şık tasarımıyla görenlerin ilgisini çekiyor. Model, masa üzerine veya yanına yapıştırılarak sabitleniyor. Zımpara ve vernik işlemleri yapılmış ahşaptan üretiliyor. Ayrıca altı farklı kablo için yuva sunarak pratiklik sağlıyor.

5. Bütün kabloları birleştirin: Alfais AL5118 Spiralli Kablo Toplayıcı

Kendine özgü yaratıcı tasarımıyla beğeni kazanan ve dağınık kabloları toparlayan Alfais AL5118 Spiralli Kablo Toplayıcı, birçok kullanıcı dostu özelliğe sahip. Spiralli ve esnek yapısı sayesinde kabloları içinde toparlayarak düzenlemesinin yanı sıra kabloların yaratacağı karmaşık görüntüyü de ortadan kaldırıyor. 1,8 metre kablo uzunluğuna sahip model, uygun fiyatıyla da ideal bir seçenek oluyor.

6. Çalışma masalarının olmazsa olmazı: Infinikey Masa Altı Kablo Düzenleyici

Çalışma masasına hem raf hem kablo düzenleyici monte etmek isteyenlerin yüzlerini gülümseten Infinikey Masa Altı Kablo Düzenleyici, pratik özellikleriyle ilgi çekiyor. Masa altına vidalanarak monte edilen ürün, geniş yapısıyla raf olarak kullanılabiliyor. Delikli tasarımı sayesinde kabloların rahatlıkla geçebileceği alanlar sunuyor. Böylece kablolar gözden uzak bir alanda toplanıyor. Modelin toz tutmaması da önemli bir ayrıntı.

7. Modern ve kompakt tasarım: Ally Mobile Creative Kablo Tutucu Kablo Organizatör

Yaşam alanlarına kompakt ve işlevsel ürünlerle çeşitlilik kazandırmayı sevenlerin radarına hızlıca giren Ally Mobile Creative Kablo Tutucu Kablo Organizatör, kablo sıkıntılarına başarılı çözümler getiriyor. Kompakt tasarımıyla yer kaplamayan model, kabloların dağılmadan sabit durmasına imkân tanıyor. Ayrıca duvara yapıştırılarak kablo askılığı olarak da kullanılabiliyor. Üstelik uzun kabloların sarılması için alan da sunuyor.

8. Yaşantınıza düzen katın: Ugreen Yapışkanlı Kablo Düzenleyici

En iyi kablo düzenleyicilerden olan Ugreen Yapışkanlı Kablo Düzenleyici; yapışkanlı yapısı sayesinde ev, ofis ve araba gibi farklı alanlarla kullanılabiliyor. Yapıştırıldığı zemine sağlam şekilde tutunan model, aynı anda dört kablo için yuva sunuyor. Ürünün esnek ve yumuşak yapısı kablolara zarar vermiyor. Kompakt tasarımıyla alan avantajı sağlayan model, malzeme kalitesiyle de kullanıcılarına güven veriyor.

9. Kullanışlı ve güvenli: Orico CMB-18 Telefon, Tablet ve Kablo Düzenleyici Kutu

Çocuklu ve evcil hayvanlı evlerde kablolardan dolayı endişe duyanların mutlaka göz atması gereken Orico CMB-18 Telefon Tablet ve Kablo Düzenleyici Kutu, kablolarla beraber uzatmalı prizleri de gizliyor. Böylece çocukların ve evcil hayvanların prize veya elektrik kablolarına dokunmasına engel oluyor. Üst kısımdaki kapağı, telefon ve tabletlerin şarj olurken koyulması için alan oluşturuyor. Çevre dostu malzemelerden üretildiği için dayanıklı ve kokusuz olmasıyla takdir kazanıyor.

10. Sevimli ve minik: Safestore 10'lu Yaprak Tasarımlı Kablo Bitki Sarmaşık Düzenleyici Yapışkanlı Klipsler

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Sevimli tasarımıyla kullandığı odaya estetik bir görünüm kazandıran Safestore 10'lu Yaprak Tasarımlı Kablo Bitki Sarmaşık Düzenleyici Yapışkanlı Klipsler, kabloların her zaman aynı yerde sabit kalmasına yardımcı oluyor. Yüksek kaliteli malzemelerden üretildiği için kolayca deforme olmuyor. Klipsli yapısı sayesinde kabloları başarıyla sabitliyor. Ahşap, seramik ve çelik gibi farklı zeminlere sorunsuz şekilde yapışıyor.