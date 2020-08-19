Çalışma odası dekorasyonu için pratik öneriler! Işığı yerleştirirken...

Bir çalışma odası hayal ettiğinizde aklınıza sıkıcı bir ortam, koyu renk eşyalar ve kasvetli bir hava geliyorsa, çalışma odası algınızı değiştirmenin zamanı gelmiş demektir. Dikkat dağıtıcı etkilerden ve renklerden uzak durulması gereken çalışma odalarını farklı tekniklerle ve minimal dokunuşlarla evin en şık odası haline getirebilirsiniz. Hazırsanız, başlıyoruz!

AYDINLATMADA ZEKİCE ÇÖZÜMLER!

Yaygın kullanımın aksine çalışma odalarının karanlık ve loş olması önerilmez. Çalışan kişiyi uykulu ve bezgin bir hisse yönelten bu tarz loş odalardan kaçınmak için aydınlatma seçimleri oldukça önemlidir. Fakat, odanın aşırı parlak ve aydınlık olmasından da kaçınmalısınız. Fazla ışık dikkat dağıtır ve gözleri yorar. Bu yüzden, aydınlatma seçerken iki uçtan da uzak durmakta fayda var.

Aydınlatma ürününün kendisinden önce yerine dikkat etmelisiniz. Burada kriter çalışma masasına kişinin gölgesinin düşmemesidir. Evet, doğru okudunuz. Eğer ışık arkadan ya da arka yukarı taraftan geliyorsa çalışan kişinin gölgesi kitap ve defterlerin üzerine düşecektir ve bu gölge fazlasıyla dikkat dağıtır.