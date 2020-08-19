Çalışma odası dekorasyonu için pratik öneriler! Işığı yerleştirirken...

Bir çalışma odası hayal ettiğinizde aklınıza sıkıcı bir ortam, koyu renk eşyalar ve kasvetli bir hava geliyorsa, çalışma odası algınızı değiştirmenin zamanı gelmiş demektir. Dikkat dağıtıcı etkilerden ve renklerden uzak durulması gereken çalışma odalarını farklı tekniklerle ve minimal dokunuşlarla evin en şık odası haline getirebilirsiniz. Hazırsanız, başlıyoruz!
AYDINLATMADA ZEKİCE ÇÖZÜMLER!
Yaygın kullanımın aksine çalışma odalarının karanlık ve loş olması önerilmez. Çalışan kişiyi uykulu ve bezgin bir hisse yönelten bu tarz loş odalardan kaçınmak için aydınlatma seçimleri oldukça önemlidir. Fakat, odanın aşırı parlak ve aydınlık olmasından da kaçınmalısınız. Fazla ışık dikkat dağıtır ve gözleri yorar. Bu yüzden, aydınlatma seçerken iki uçtan da uzak durmakta fayda var.
Aydınlatma ürününün kendisinden önce yerine dikkat etmelisiniz. Burada kriter çalışma masasına kişinin gölgesinin düşmemesidir. Evet, doğru okudunuz. Eğer ışık arkadan ya da arka yukarı taraftan geliyorsa çalışan kişinin gölgesi kitap ve defterlerin üzerine düşecektir ve bu gölge fazlasıyla dikkat dağıtır.
Aydınlatma ürünlerini seçerken ise ayarlanabilir ışık seviyesine sahip ürünler tercih edebilirsiniz. Böylece, çalışan kişi ışığı isteğe ve kendisine göre ayarlayabilir. Çalışma odasında kullanılan aydınlatmalar minimal tarza sahip olduğunda ise çok daha şık ve bütünleyici görünecek.
FONKSİYONEL ÜRÜNLER TERCİH EDİN!
Çalışma odası için eşya seçerken birden fazla fonksiyona sahip olan ve dönüştürülebilen ürünler tercih edebilirsiniz. İsteğe göre büyüyüp küçülebilen masalar ve çok çekmeceli dolaplar tercih edebilirsiniz. Lamba işlevi gören kalemlikler ve sanatsal görünümlü saatler de aynı anda iki işlevi yerine getirirler. Eğer açık dolaplarınız varsa kalabalık bir dekorasyon oluşabilir. Bunu önlemek ve odadaki dikkat dağıtıcı eşyaları yok etmek için açıkta kalan raflara hasır sepetler yerleştirebilirsiniz. Böylece, içeriye girildiğinde tüm raflar düzenli ve temiz görünür.
Ayrıca, dolapları ve rafları yerleştirirken çalışan kişinin yerinden kalkmadan erişebileceği uzaklıkları tercih etmek idealdir. Özellikle, çocuğunuz devamlı olarak bir kitap ya da defter için masadan kalktığında yeniden odaklanmakta güçlük çekebilir.
ODAYA RENK KATIN!
Çalışma odasında çılgınca renkler ve farklı tarzda desenler kullanarak yenilikçi bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Bunu yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli şey dikkat çekici renklerin ve bu tarzdaki eşyaların çalışan kişinin arkasında kalacak şekilde kullanılmasıdır. Çalışma masasının tam karşısını fazla renklendirdiğinizde dikkat dağınıklığı yaratır. Çalışma odasının duvarlarına destekleyici ve güdüleyici mesajlara sahip panolar asarak bütünsel bir tasarım oluşturabilirsiniz.
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