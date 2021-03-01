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Çalışmak için Antalya’ya giden gençten iki aydır haber alınamıyor

01.03.2021 16:02 | Son Güncelleme:
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Çalışmak için Antalya’ya giden gençten iki aydır haber alınamıyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden bir süre önce çalışmak için Antalya’ya giden kepçe operatörü Gökhan Bindal’dan yakınları 2 aydır haber alamıyor.Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Gökhan Bindal Kadirli ilçesinden bir süre önce Antalya’ya çalışmaya gitti.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden bir süre önce çalışmak için Antalya’ya giden kepçe operatörü Gökhan Bindal’dan yakınları 2 aydır haber alamıyor.
Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Gökhan Bindal Kadirli ilçesinden bir süre önce Antalya’ya çalışmaya gitti. Bir suçtan dolayı da kısa bir süre cezaevine giren Bindal hapisten çıktıktan sonra iş aradı. Daha sonra bir yakınından para isteyen Bindal’dan yakınları bir daha haber alamadı. İki aydır ortada olmayan ve kendisinden haber alınamayan Gökhan Bindal’ın yakınları polise ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Oğlundan şu ana kadar bir iz olmadığını belirten babası Hasan Bindal ise, “Antalya’da benim kardeşim var. Oğlum en son nüfus cüzdanı çıkartmak için başvuru yapmış. Adres olarak da amcasının ev adresini vermiş. Daha sonra telefon ile amcasından para istemiş. Hesabına bir miktar para yatırılmış. Kimlik kartı amcasının evine gelmiş ama daha sonra oğlumdan ne ben ne de diğer yakınlarımız hiçbir haber alamadık. Ablası oğlumun sosyal medya hesabına mesaj atmış, oradan mesaja biri cevap vermiş. Ortada şüpheli bir durum var. Ben oğlumun bulunmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Çalışmak için Antalya’ya giden gençten iki aydır haber alınamıyor

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