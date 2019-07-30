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Çalışmayan motosikleti çalıştırma bahanesiyle alıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 11:59 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişi çalışmayan motosikleti için yardım isteyen Irak uyruklu bir kişiye yardım etme bahanesiyle motosikletini alıp kaçtı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi.

Çalışmayan motosikleti çalıştırma bahanesiyle alıp kaçtı

Samsun’da bir kişi çalışmayan motosikleti için yardım isteyen Irak uyruklu bir kişiye yardım etme bahanesiyle motosikletini alıp kaçtı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Ediline bilgiye göre, Irak uyruklu bir kişi motosikleti çalışmayınca yoldan geçenlerden yardım istedi. Bu sırada Iraklı şahsa yardım etme bahanesiyle motosikleti çalıştırmak için üzerine binen E.Ö.(18) çalıştırdığı motosiklet ile kayıplara karıştı. Olay polise haber verildi. Motosiklet ise terk edilmiş olarak bulundu.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri parmak izinden yola çıkarak kimlik tespiti yapılan motosiklet hırsızlığı şüphelisi E.Ö.’yü yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.Ö., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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