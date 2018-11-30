Çalıştığı fabrikadaki köpeğin saldırısına uğradı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da çalıştığı fabrikaya ait köpeğin saldırısı sonucu yüzü ve kulağı parçalanan işçi Hamdi Aydın (40) hastaneye kaldırıldı.

Seydiler ilçesinde süt imalatı yapan özel bir fabrikada işçi olarak çalışan Hamdi Aydın, dün öğle saatlerinde, fabrikaya ait çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin saldırısı sonucu yüzünün sağ tarafı ve sağ kulağı parçalanan işçi Hamdi Aydın, arkadaşlarının yardımıyla Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz işçinin duyma hissini büyük ölçüde yitirdiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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